T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da 'bombalı saldırı yapma ihtimali' bulunan IŞİD militanları yakalandı!

Yakalanan kişilerin İstanbul’da terör saldırısı yapabileceği belirtilmişti

22 Mart 2016 22:41

İstanbul'da bombalı saldırı yapabileceği değerlendirilen IŞİD bağlantılı kişilere yönelik operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Hürriyet’in haberine göre, Türk ve Alman istihbarat birimlerince yapılan çalışmalar doğrultusunda, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte bombalı saldırı yapabileceği değerlendirilen IŞİD bağlantılı kişilere yönelik 3 farklı adrese operasyon düzenledi. 

Operasyonda, Türk uyruklu Muhammet N. ile Irak uyruklu İbrahim G.C.Ş. ve Suriye uyruklu Ali F, gözaltına alındı.

Şüphelilerden İbrahim G.C.Ş'nin güvenlik güçlerince aranan kişiler listesinde yer aldığı belirtildi. 

ETİKETLER

ışidteröristtürkiyeyakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24