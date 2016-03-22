İstanbul'da 'bombalı saldırı yapma ihtimali' bulunan IŞİD militanları yakalandı!

İstanbul'da bombalı saldırı yapabileceği değerlendirilen IŞİD bağlantılı kişilere yönelik operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Hürriyet’in haberine göre, Türk ve Alman istihbarat birimlerince yapılan çalışmalar doğrultusunda, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte bombalı saldırı yapabileceği değerlendirilen IŞİD bağlantılı kişilere yönelik 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türk uyruklu Muhammet N. ile Irak uyruklu İbrahim G.C.Ş. ve Suriye uyruklu Ali F, gözaltına alındı.

Şüphelilerden İbrahim G.C.Ş'nin güvenlik güçlerince aranan kişiler listesinde yer aldığı belirtildi.