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Yaşam

İstanbul'da 28 yılın kar rekoru

İşte İstanbul'un ilçelerindeki kar kalınlıkları

19 Şubat 2015 14:23

İstanbul'da salı gününden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle son 28 yılın en fazla kar kalınlığı ölçüldü. Çatalca'nın köylerinde kar kalınlığı 70 cm'ye ulaştı. Mahmutbey-Hadımköy bölgesinde ise kar kalınlığı yer yer 75 cm'e ulaştı.

DHA’da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), salı gününden bu yana etkili olan kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. İstanbul'da etkili olan şiddetli kar yağışı gece boyu tipi şeklinde devam ettiği belirtilen açıklamada, TEM otoyolu Büyükçekmece-Mahmutbey arasında zincirsiz TIR’ların yolda kalması nedeniyle otoyol geçici süre ile trafiğe kapandığı belirtildi.

 

İşte ilçelerde kar kalınlıkları

 

Çatalca'nın köyleri, Bınkılıç, Aydos 50- 70 cm

Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Hadımköy, Selimpaşa, Başakşehir, Beylikdüzü, Arnavutköy, Uğur Mumcu: 35- 70 cm

Çavuşbaşı, Maltepe, Beykoz, Sancaktepe, Polenezköy: 30-50 cm

Çekmeköy, Ümraniye, Maslak, Göktürk, Kemerburgaz: 20-33cm

Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar: 20-32 cm

Caddebostan, Suadiye, Bakırköy, Florya: 12-21 cm

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