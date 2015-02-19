T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ankara'da da okullar tatil edildi

Ankara Valiliği açıklamayı Twitter'dan yaptı

19 Şubat 2015 09:31

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Ankara Valiliği'nin Twitter'dan duyurduğu tatilaçıklamasında şöyle denildi:

"Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde; İlimizde yoğun kar yağışının yanı sıra hava sıcaklığındaki düşüşün devam edecek olması ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek,öğrencilerimiz için oluşabilecek riskleri bertaraf etmek amacıyla 19 Şubat 2015 Perşembe günü Milli Eğitime bağlı temel eğitim ve orta öğretim okulları ile kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve emzikli bayanlar ile engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur..."

ETİKETLER

ankarakaryağıştatil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24