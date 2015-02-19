Ankara'da da okullar tatil edildi

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Ankara Valiliği'nin Twitter'dan duyurduğu tatilaçıklamasında şöyle denildi:

"Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde; İlimizde yoğun kar yağışının yanı sıra hava sıcaklığındaki düşüşün devam edecek olması ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek,öğrencilerimiz için oluşabilecek riskleri bertaraf etmek amacıyla 19 Şubat 2015 Perşembe günü Milli Eğitime bağlı temel eğitim ve orta öğretim okulları ile kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve emzikli bayanlar ile engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur..."