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Yaşam

İşte 19 Şubat'ta okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Yoğun kar yağışı nedeniyle 24 ilde bugün okullar tatil...

19 Şubat 2015 11:20

Yoğun kar yağışı bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Valiliği bugün okulların tatil edildiğini açıkladı. Pek çok şehirde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

 

24 ilde bugün okullar tatil

 

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle dün ve bugün bir çok ilde ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmişti. Kar yağışının şiddetini arttırmasının ardından bugün için de birçok ilde kar tatili kararı alındı.

Buna göre bugün tatil olan iller: İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bartın, Düzce, Kastamonu, Kocaeli, Yozgat, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Amasya, Samsun, Çorum, Niğde, Tokat, Sivas, Karaman, Bursa, Bitlis, Nevşehir, Mersin, Antalya, Bolu'da ilk ve orta dereceli okullar bugün (19 Şubat Perşembe) için tatil edildi.

Tatil olan ilçeler: Balıkesir'in Dursunbey, Sındırgı, Kepsut, Susurluk, Karesi, Balya, Altıeylül, Manyas ilçesindeki tüm okullar ile Bigadiç ilçesinde taşımalı eğitim ve özel eğitim veren okullar, Denizli'nin Tavas ilçesi, Adıyaman'ın Sincik İlçesi'ndeki ilk ve orta dereceli tüm okullar, Çelikhan İlçesi'nde ise taşımalı eğitim yapılan okullar, Bursa'nın ilçeleri, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm belde ve köy okulları, Kahramanmaraş'ın Göksun ve Afşin ilçeleri ve Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesi'nde bugün (19 Şubat Perşembe) için okullar tatil edildi.

 

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