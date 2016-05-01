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İstanbul Valiliği 1 Mayıs bilançosunu açıkladı: 1 ölüm, 207 gözaltı

"40 molotof kokteyli, 17 el yapımı patlayıcı, 176 havai fişek, 7 maske, 1 çift eldiven, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi"

01 Mayıs 2016 21:19

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları, DİSK, KESK, TTB, TMMOB'un da katılımıyla Bakırköy Halk Pazarı’nda yapıldı. 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamaya çalışan gruplar polis müdahalesiyle karşılaştı, Mecidiyeköy'de ve Taksim Meydanı girişinde polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 207 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "40 molotof kokteyli, 17 el yapımı patlayıcı, 176 havai fişek, 7 maske, 1 çift eldiven, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda yasadışı bez-afiş-pankart ele geçirilmiştir. Ayrıca sabah saatlerinde toplumsal olaylara müdahale aracının manevra yaparken yol açtığı kaza sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu elim kaza sonucu vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileriz" dendi. 

Valilikten yapılan '1 Mayıs' açıklaması şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün bayram havasında ve huzur içinde kutlanması için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve sendikaların yapmış oldukları başvuru neticesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Bakırköy Pazar Yeri’nde kutlanması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla Valiliğimizce il genelinde yaklaşık 24.500 emniyet personeli ve yeterli sayıda araç-gereçle en üst düzeyde tedbirler alınmıştır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama ve etkinlikleri çerçevesinde bu sabah saatlerinden itibaren birçok Sivil Toplum Kuruluşu, sendika ve siyasi parti temsilcileri Taksim Cumhuriyet anıtına çelenklerini sunmuşlardır. Öğleden sonra ise Bakırköy Pazar Yeri’nde işçi ve emekçi kardeşlerimizin de katılımıyla coşkulu bir şekilde, bayram havası içinde kutlanmıştır.

Ancak 1 Mayıs kutlamalarını bahane ederek, halkımızın huzur ve güvenini bozmak isteyen bazı illegal gruplar Taksim Meydanı çevresi başta olmak üzere ilimiz genelinde yasadışı gösteri ve yürüyüş yapmak istemişlerdir. Bu gruplara yönelik yapılan müdahale, üst aramaları ve kontroller neticesinde saat 17:30 itibariyle 207 kişi gözaltına alınmış ve bu kişilerle birlikte 40 molotof kokteyli, 17 el yapımı patlayıcı, 176 havai fişek, 7 maske, 1 çift eldiven, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda yasadışı bez-afiş-pankart ele geçirilmiştir

Ayrıca sabah saatlerinde toplumsal olaylara müdahale aracının manevra yaparken yol açtığı kaza sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu elim kaza sonucu vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının huzur ve güven içinde geçmesi için özveriyle çalışan emniyet kuvvetlerimize, alınan tedbirlere yönelik göstermiş oldukları hassasiyet, olgunluk ve destekten dolayı başta işçi ve emekçi kardeşlerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarına, sendikalara, alınan tedbirlere sağduyu ve hassasiyetle riayet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz"

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