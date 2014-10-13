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İstanbul Üniversitesi’ndeki IŞİD protestosuna yaka paça gözaltı!

Beyazıt Meydanı’nda sabah yapılan gözaltıları protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti, 23 öğrenciyi ters kelepçe yaparak gözaltına aldı

13 Ekim 2014 19:13

Beyazıt Meydanı’nda IŞİD’i protesto etmek ve pankart açmak isteyen gruba polis müdahale etti. Ters kelepçeyle gözaltına alınan 23 öğrenci, yerde bir süre bekletildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Süleyman Kaya’nın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Beyazıt Meydanı’nda IŞID protestosu olacağı ihbarını alan polis saat 13.00 sıralarında çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Meydanda toplanan grup üyelerine polis kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimliklerini göstermek istemeyen grupla polis arasında tartışma çıktı. Bu sırada pankart açmak isteyen gruba müdahale etti. Grup ile polisler arasında arbede yaşandı.

Yaka-paça gözaltına alınan grup üyeleri çevik kuvvet polisleri tarafından çembere alınıp kelepçelendi. Polise direnen bazıları ‘Katil IŞİD hesap verecek’ şeklinde slogan attı. Gözaltına alınanlar otobüslerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

 

Gözaltılar protesto edildi

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde toplanan bir grup, sabah saatlerinde 33 öğrencinin gözaltına alınmasını protesto etti. Pankart açan grup, ‘Beyazıt IŞİD’e mezar olacak’ şeklinde slogan attı. Yapılan basın açıklamasında, IŞID yansılı yüzleri maskeli öğrencilerin üniversitede saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Beyazıt Marşı’nı okuyan öğrenciler tekrar üniversiteye geri döndü.

 

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