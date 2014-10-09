T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Üniversitesi’nde IŞİD gerginliği: 28 gözaltı

İstanbul Üniversitesi’nde bu sabah IŞİD karşıtı öğrencilere IŞİD yanlısı grubun saldırısı sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı

09 Ekim 2014 14:34

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde geçen günlerde 2 kez çıkan IŞİD gerginliği bu sabah yine yaşandı. IŞİD yanlısı olduklarını belirten Müslüman Gençlik isimli 10 kişilik grup, IŞİD karşıtı öğrencilere saldırdı. Saldırının ardından Çevik Kuvvet, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi. 2’si ağır 5 öğrencinin yaralandığının belirtildiği olayda, polisin fakültenin koridorunda biber gazı sıktığı da iddia ediliyor.

IŞİD yanlısı grubun okuldan rahatlıkla çıktığı iddia edilirken, polis 28 öğrenciyi fakültenin içinde yaşanan arbedenin ardından gözaltına aldı. Gözaltılar yapılırken kalp hastası bir öğrencinin fenalaştığı da belirtildi. Yaralanan öğrencilerin hastaneye kaldırılırken diğer öğrenciler Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. 

Polis okulun içinde bekleyişi sürerken üniversite öğrencileri saat 13:00’da Edebiyat Fakültesi önünde basın açıklaması yapacak. 

ETİKETLER

istanbul üniversitesiışidsaldırıpolisgözaltıfenedebiyatfakültesiyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24