İstanbul Üniversitesi’nde IŞİD gerginliği: 28 gözaltı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde geçen günlerde 2 kez çıkan IŞİD gerginliği bu sabah yine yaşandı. IŞİD yanlısı olduklarını belirten Müslüman Gençlik isimli 10 kişilik grup, IŞİD karşıtı öğrencilere saldırdı. Saldırının ardından Çevik Kuvvet, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi. 2’si ağır 5 öğrencinin yaralandığının belirtildiği olayda, polisin fakültenin koridorunda biber gazı sıktığı da iddia ediliyor.

IŞİD yanlısı grubun okuldan rahatlıkla çıktığı iddia edilirken, polis 28 öğrenciyi fakültenin içinde yaşanan arbedenin ardından gözaltına aldı. Gözaltılar yapılırken kalp hastası bir öğrencinin fenalaştığı da belirtildi. Yaralanan öğrencilerin hastaneye kaldırılırken diğer öğrenciler Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Polis okulun içinde bekleyişi sürerken üniversite öğrencileri saat 13:00’da Edebiyat Fakültesi önünde basın açıklaması yapacak.