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İstanbul Üniversitesi’nde eli sopalı 5 öğrenci gözaltına alındı

Fen Edebiyat Fakültesi önünde toplanan elleri sopalı IŞİD yanlısı 5 öğrenci üniversiteye girmek isterken polis tarafından gözaltına alındı

10 Ekim 2014 13:15

İstanbul Üniversitesi’nde dün yaşanan 28 öğrencinin gözaltına alındığı IŞİD gerginliğinin ardından, bu sabah da Fen Edebiyat Fakültesi önünde toplanan eli sopalı IŞİD yanlısı 5 öğrenci fakülteye girmek istedikleri sırada polis tarafından gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, grubun okula girmek istemesine polis izin vermeyince tartışma çıktı. Bunun üzerine polis grubunu gözaltına aldı. Polis, gözaltına alınan öğrencilerin kendilerine verdikleri Müslüman Gençlik grubu adı altında toplandıklarını belirtti. Plastik kelepçe takılan 5 öğrenci, Beyazıt Polis Merkezi’ne götürüldü. Polisin üniversite çevresinde bekleyişi ise sürüyor.

Üniversitede geçen günler de gerginlik yaşanmış. Bazı öğrenciler yaralanırken bazıları da gözaltına alınmıştı. 

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