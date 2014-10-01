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İstanbul Üniversitesi'nde yine IŞİD kavgası, 3 kişi gözaltında

Pazartesi günü IŞİD'i protesto eden bir grup öğrenciyle başka bir grup öğrenci arasında olay çıkmıştı

01 Ekim 2014 15:41

IŞİD’i protesto eden bir grupla karşıt görüşlü öğrenciler arasında pazartesi günü gerginliğin yaşandığı İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde bugün yine sürtüşme yaşandı. Polis, kendilerini “Müslüman öğrenci” olarak tanıtan 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında sabah 09.00 sıralarında sürtüşme yaşandı. Üniversite görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Okul önüne çevik kuvvet ekipleri ve TOMA geldi.

Polis ekipleri okula girerek 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Üzerlerinde siyah maske ve siyah şapka ve sopalar bulanan 3 öğrencinin olaylar sırasında bu maske ve şapkaları taktıkları belirlendi. Gözaltına alınan öğrenciler, sivil bir polis minibüsüyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

 

‘Müslümanlar tektir, küfür de tek’

 

Doğan Haber Ajansı’ndan Çağatay Kenarlı’nın haberine göre, şüpheliler polis minibüsünden indirildikleri sırada "Bizler Müslüman öğrencileriz", "Yaşasın Müslüman öğrenciler", "Müslümanlar tektir, küfür de tek" şeklinde bağırdılar. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler polis aracı ile ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

Siyah maske ve sopayla saldırmışlardı

 

Fakültede cuma ve pazartesi günü olaylar çıkmıştı. Cuma günü çıkan olaylarda siyah maske takan sopalı kişiler kurulan standlara saldırmıştı. Olaylar sonrasında açıklama yapan öğrenciler, IŞİD ile ilgili afiş astıkları için tartıştıkları bir grubun kendilerine saldırdığını öne sürmüştü.

Pazartesi günü de IŞİD'i protesto eden bir grup öğrenciyle başka bir grup öğrenci arasında olay çıkmıştı. Çıkan olaylar öğrenciler tarafından görüntülenmişti. 

 

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