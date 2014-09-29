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İstanbul Üniversitesi'nde IŞİD gerilimi sürüyor

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde IŞİD karşıtı afiş asan öğrencilere IŞİD yanlılarının saldırmasıyla başlayan gerilim bugün gerçekleşen protesto gösterilerinde de sürdü

29 Eylül 2014 19:23

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi içinde cuma günü IŞİD karşıtı öğrencilerin açtığı stantlara, yüzleri maskeli bir grup IŞİD yandaşının saldırı düzenlemesinin ardından bugün de benzer bir gerilim yaşandı.

DHA’da yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, IŞİD'i protesto etmek için Edebiyat Fakültesi'nin bahçesinde toplandı. Bu sırada, fakültenin dışında bulunan başka bir grupla eylem yapan öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. 

Polis üniversite çevresinde güvenlik önlemi aldı 

 

Olayın ardından, İstanbul Üniversitesi'ne çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polis de çevrede geniş önlemler aldı. Bir süre sonra tekrar toplanan öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı. Kürtçe ve Türkçe yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta IŞİD örgütü yandaşı bir grubun üniversite önüne gelerek IŞİD'in propagandasını yaptığı belirtildi. Grup açıklamanın ardından dağıldı. 

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