İstanbul Üniversitesi'nde IŞİD gerginliği

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde IŞİD karşıtı afiş asan öğrencilerin standına, kendilerini Müslüman Gençlik (Müs-Genç) diyen 12 kişi saldırdı. Çivili sopalarla yaklaşık 15 dakika boyunca saldırılarını sürdüren Müs-Genç üyeleri bir öğrenciyi başından ağır yaraladı.

Bugün öğle saatlerinde İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne giren eli sopalı ve yüzleri maskeli Müs-Genç üyesi 12 kişi, öğrenciler tarafından IŞİD alehine asılan afişlerin indirilmesini istedi. Öğrencilerin afişleri indirmemesi üzerine 12 kişilik grup standa saldırdı. Çıkan Arbedede bir öğrenci başından yaralanırken 15 dakika sonra olaya müdahale eden çevik kuvvet polisleri yüzü maskeli 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Üniversitesi öğrencileri saat 15:00'da Fen Fakültesi önünde yapacakları basın açıklamasına çağrıda bulundu.