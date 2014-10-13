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İstanbul Üniversitesi'nde IŞİD gerilimi sürüyor; 42 gözaltı

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin açıklamasında, 'Polis gözaltına alınanlara ince arama dayatıyor suç işliyor' denildi

13 Ekim 2014 13:08

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde IŞİD yanlısı öğrencilerle IŞİD karşıtı öğrenciler arasındaki gerilim sürüyor. Sabah saatlerinde öğrenciler arasında kavga çıkabileceği istihbaratını alan kuvvet ekipleri okula girerek IŞİD karşıtı olduğu belirtilen çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. Şu ana kadar 42 kişiyi gözaltına aldığı belirtilen polislerin çok sayıda sopa, bıçak ve kesici alete de el koyduğu belirtildi. Gözaltına alınan öğrenciler Beyazıt Polis Merkezi'ne götürüldü. 

Beyazıt Polis Merkezi’ne götürülen bazı öğrenciler, "Müslümanız diye bize saldırdılar" diye bağırırken, karşıt görüşlü öğrenciler ise, "IŞID üniversiteden defol, Üniversiteler IŞID’e mezar olacak" diye slogan attı.

Polis, üniversite içinde ve çevresindeki geniş güvenlik önlemleri aldı. Gözaltındaki Müslüman Gençlik grubundan 9 öğrenci ile karşıt görüşlü 33 öğrencinin kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülecekleri belirtildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polis gözaltına alınanlara ince arama dayatıyor suç işliyor" ifadelerini kullandı.

'İnce arama' denilen 'arama' biçiminin çıplak halde 'makata' kadar arama olduğu biliniyor.

Yaklaşık 2 hafta önce IŞİD karlıtı afiş asan öğrencilere IŞİD yanlılarının saldırmasıyla başlayan olaylarda çok sayıda öğrenci gözaltına alınmış ve okulda protesto gösterileri düzenlenmişti. 

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