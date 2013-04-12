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İstanbul Üniversitesi'nde maskeli grup öğrencilere saldırdı

Beyazıt Meydanı'nda karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı...

12 Nisan 2013 19:22

İstanbul Beyazıt Meydanı'nda eylem yapan öğrencilere maskeli bir grup taş ve sopalarla saldırdı.

Bir grup öğrenci, Dicle Üniversitesi'nde yaşanan ve dün de İstanbul Üniversitesi 'nde çıkan olayları protesto etmek için saat 15.00'da basın açıklaması yapmak üzere Beyazıt Meydanı'nda toplanmaya başladı. Ancak, grup diğer arkadaşlarını beklerken, çevrede bulunan basın mensuplarına ve polislere ileride duran yüzleri maskeli ve sopalı başka bir grubu gösterdi. Bunun üzerine polisin harekete geçmesiyle beraber yüzleri maskeli grup, ellerindeki sopalarla diğer gruba doğru koşmaya başladı. Polisin müdahale etmesiyle maskeli grup, ara sokağa yöneldi. Bu grup daha sonra, "Yaşasın şeriat", "Yaşasın İslami mücadelemiz" diye slogan atarak yeniden toplandı. O sırada harekete geçen çevik kuvvet ekipleri toplanan gruba biber gazıyla müdahale etti. Ara sokakta ilerleyen grup, olaylar üzerine İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasının bulunduğu bahçeye giren diğer gruba ve polise soda şişeleri atmaya başladı. Daha sonra iki grup da birbirlerine duvarın diğer tarafından soda şişeleri fırlattı. Olayda çevredeki seyyar satıcı tezgahlarının da devrildiği görüldü.

Daha sonra polis, yüzleri maskeli grubu okulun çevresinden uzaklaştırdı. Bu arada diğer grup toplanarak, maskeli grubun uzaklaştırıldığı sokağa geldi ve peşlerinden gitmek istedi. Ancak polis, barikat kurarak, geçmelerine izin vermedi. Bunun üzerine, üniversitenin ana kapısına yönelen grup, içeri girmek için kapıları zorlamaya başladı. Açıklamada, "Beyazıt faşizme mezar olacak" slogan atan grup, daha sonra basın açıklaması yaptı. "Burada basın açıklaması yapacaktık. Ama basın açıklaması yapmamıza bile tahammül edilemiyor. Çünkü bu ülkede üniversitelilerin ses çıkarmasını istemiyorlar. Ama biz inatla buradayız" denildi. Grup, açıklamanın ardından ana kapıdan üniversiteye girdi.

 

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