İstanbul Tabip Odası faciadan dört ay önce 'işçileri kaybedeceğiz' diye tweet atmış

Mecidiyeköy’de yıkılan Galatasaray’ın Ali Sami Yen Stadı’nın yerine Torunlar İnşaat’ın yaptırdığı ve dün asansör kazasıyla 10 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili İstanbul Tabip Odası'ndan 4 ay önce bir tweet atıldığı ortaya çıktı. İstanbul Tabip Odası, 15 Mayıs'ta Twitter hesabına projenin fotoğrafını koyarak, "Bu günden sesleniyoruz maalesef yarın bu inşaatlarda 8-10 işçi kardeşimizi kaybedeceğiz" diye yazmıştı.

Tabip Odası'nın uyarısından yaklaşık 4 ay sonra da acı olay meydana geldi ve yaşanan asansör kazasında 10 işçi hayatını kaybetti.

Aziz Torun'a soruldu

Öte yandan söz konusu tweet bu sabah açıklama yapan Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun'a da soruldu. Torun, "İşi tweet noktasına getirirsen herkes her şey için tweet atıyor. Bizim için esas olan bakanlığın belirlediği şartların şantiyemizde yerine getirilmesidir. Sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuz için karşınızdayız" dedi.

İşte o tweet: