İstanbul Müzik Festivali'nin 'genç solisti' 11 yaşındaki Kaan Baysal

İstanbul Müzik Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü gerçekleşen “İstanbul Müzik Festivali Genç Solistini Arıyor” projesiyle, ülke çapında genç yetenekleri keşfetmeye ve teşvik etmeye devam ediyor. Bu yıl piyano dalında yapılan projenin kazananı, festival tarihindeki en genç solistlerden biri olacak Kaan Baysal oldu.

Kaan Baysal, festival kapsamında 7 Haziran akşamı İş Şanat’ta, Polimeks İnşaat sponsorluğunda şef Hakan Şensoy yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde bir konser verecek.

İstanbul Müzik Festivali 40. yılında başlattığı "Festival Genç Solistini Arıyor" projesinde, 2014 yılında piyano dalında gerçekleştirilen projenin 18 Mart Salı günü yapılan ulusal seçmelerinde Gülnara Aziz, Toros Can, Yeşim Gürer Oymak, Hakan Şensoy, Seher Tanrıyar ve Meral Yapalı'dan oluşan jüri 17 piyanistten 17 konçerto dinledi. İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak, çok yoğun fakat keyifli bir seçme olduğunu belirterek, “Dinlediğimiz genç piyanistlerin seviyesi, müzikal olgunlukları son derece memnuniyet vericiydi. Gelecekte bizi birbirinden iyi solistler bekliyor. Katılan tüm piyanistlere içtenlikle teşekkür ediyoruz; onları dinlemekten ve tanımaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

Seçmeler sonucunda 42. İstanbul Müzik Festivali'nin "Genç Solisti" Kaan Baysal oldu. 24 yaş altı piyanistlere açık olan seçmelerde en büyüğü 1990 doğumlu olan adaylar arasından seçilen 2003 doğumlu Kaan Baysal sadece bu seçmelerin değil, tüm festival tarihinin en genç solistlerinden biri olacak. Kaan Baysal, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam ettiği yarı zamanlı eğitimini Prof. Dr. Eser Bilgeman Şakir'in öğrencisi olarak sürdürürken aynı zamanda İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu'nda 5. sınıfta okuyor.

İstanbul Müzik Festivali’nin Genç Solisti Kaan Baysal, 7 Haziran Cumartesi akşamı İş Sanat’ta, Hakan Şensoy yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde bir konser verecek. Konserde Kaan Baysal, Haydn'ın Re Majör Piyano Konçertosu'nu (Hob No. XVIII:11) seslendirecek. İstanbul Müzik Festivali'ne ilk kez konuk olacak Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ise ayrıca Beethoven'in Pastoral Senfoni'sini (Fa Majör 6. Senfoni) de seslendirecek.

2012 yılında festivalin genç solisti kemancı Emre Engin, 2013’te ise viyolonselci Cansın Kara oldu. Her iki genç solist, Ramiz Malik Aslanov yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası eşliğinde festival kapsamında birer konser verdi.

