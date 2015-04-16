İstanbul LGBTİ Derneği “But Trans” filmini festivalden çekti

34. İstanbul Film Festivali kapsamında Fransız Kültür Merkezi’nde bugün gösterilmesi beklenen “But Trans” filminin gösterimi, “Bakur” filmine uygulanan sansür nedeniyle İstanbul LGBTİ Derneği tarafından iptal edildi. İstanbul LGBTİ üyelerinden Maria Binder’in yönettiği filmde trans kadınların yaşadığı sorunlar aktarılıyor.

İstanbul LGBTİ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kırancı, Kültür Bakanlığı’nın bu uygulamasının siyasi olduğuna işaret ediyor. Kırancı, “Uygulanan bu baskı politikasının sadece sanat ve sanatçılar üzerinde hayat bulmadığını biliyor ve bu sansürün ülkedeki gelişmelerle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Güvenlik yasalarının sıkılaştırılması konusunda meclisin aldığı kararlar bunun son örnekleridir. 'Makul Şüphe' adı altında Polise tanınan sınırsız yetki 90'ların karanlık ortamına dönüşün sinyalini veriyor” dedi.