Bakur krizi Ankara Film Festivali'ne sıçradı, belgesel ve kısa film yarışmaları iptal oldu

İstanbul Film Festivali'ndeki gösterimi Kültür Bakanlığı'nın kayıt tescil şartı dayatması sonucu iptal edilen 'Bakur' belgeseli, ulusal belgesel yarışmasında yer aldığı 26. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde de krize neden oldu. Festival, adil bir yarışma olamayacağı gerekçesiyle belgesel ve kısa film yarışmalarını iptal ettiğini duyurdu.