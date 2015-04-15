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İstanbul Emniyeti: Bakur'u sormak için İKSV'ye polis göndermedik

İKSV Festival Koordinatörü Azize Tan, polisin Bakur'un gösterilip gösterilmeyeceğini sorduklarını söylemişti

15 Nisan 2015 17:18

Emniyet kaynakları, İKSV Festival Koordinatörü Azize Tan’ın “Bakur”un İstanbul Film Festivali’ndeki gösteriminin iptaliyle ilgili olarak polislerin gelip filmi gösterip göstermeyeceklerini sordukları iddiasıyla ilgili olarak “böyle bir yetkimiz” yok dedi.

Sabah yazarı Melih  Altınok’a konuşan İstanbul Emniyeti kaynakları, “Eğer şikâyet ya da duyum alınırsa tutanak tutup en fazla başsavcılığa başvururuz. Polisin 'Şu filmi göstermeyeceksiniz' falan deme yetkisi yok. Bu bizimle ilgili bir konu değil" ifadelerini kullandı.

Sinema Genel Müdürü Cem Erkul da İKSV’yi arayarak uyardığı iddiasıyla ilgili olarak, "Her zaman olduğu gibi 10 gün kala festival programını gönderdiler. Dolaysıyla biz filmlere sadece katalogdan hâkimiz. Derken filmin yönetmenlerinin Radikal'de bir röportajı çıktı. Ertesi gün de Vahdet isimli bir gazetede. Bu sansasyonel röportajları okuyunca doğal olarak İKSV'yi aradım. Çünkü sorumlu olduğumuz bir alanda üstelik de desteklediğimiz bir festival söz konusu"  demişti.

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