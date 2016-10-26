İstanbul, İzmir ve Bursa'da 'Kışanak ve Anlı' protestosu; 10 gözaltı

Diyarbakır’da belediye eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınması İstanbul, İzmir, Bursa ve Diyarbakır'da protesto edildi. Beyoğlu, Kadıköy ve Bakırköy’de toplanan gruplar iki eş başkanın serbest bırakılmasını istedi. İzmir ve Bursa’da da protesto eylemleri vardı. Gözaltılar İzmir’de de protesto edilirken Bursa’daki eylemde polis, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul Galatasaray Meydanı’nda toplanan bir grup "HDP halktır halk burada", "Gültan Kışanak, Fırat Anlı onurumuzdur", "Belediyeler halkın iradesidir" sloganları attı. Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen protestocular oturma eylemi başlattı. Polis oturma eyleminin sona erdirilmesini ve açıklama yapılıp eylemin bitirilmesini istedi.

Eylemde konuşan HDP İstanbul eski milletvekili ve EMEP MYK Üyesi Levent Tüzel, “15 Temmuz sonrası ülke demokratik haklar ortadan kaldırılarak hukuksuz ve keyfi şekilde yönetilmek isteniyor. Bunu dün Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasıyla gördük. Kışanak’ın Kürt sorununun siyasal yöntemlerle çözülmesi için özerklik açıklaması yapmasında bir suç yoktur. Terör konseptiyle herkesi susturmak amaçlanıyor. Bizler demokratik güçler ve barış isteyenler Kışanak ve Anlı gibi bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Diyarbakır Valiliği’ne sesleniyorum Kışanak ve Anlı kaçan insanlar değildir. Derhal serbest bırakılsınlar. Silahlar sussun Türkiye’nin demokratik inşaası için çaba içerisinde olalım” dedi.

Erbaş: Kesintisiz eylem

HDP İl Eşbaşkanı Doğan Erbaş da konuşmasında, “Diyarbakır’daki gözaltılarla birlikte kesintisiz eylem başlattık. Kesintisiz eylem sürecimiz ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Amed bizim için çok önemlidir. Yapılan sıradan bir gözaltı değildir. Doğrudan halkın iradesine bir saldırıdır. Bu zulme ve dayatmalara asla boyun eğmeyeceğiz. Halkın iradesi bu zulmü mutlaka bir gün yenecektir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulunuyoruz. ‘Zulme karşı direnmek meşrudur’ anlayışıyla kesintisiz eylemimiz devam edecektir” dedi.

HDP İstanbul Meclisi, HDP İstanbul il örgütü ve DBP İstanbul İl Örgütü adına yapılan açıklamada da, “Erdoğan-AKP iktidarı halkın iradesini çiğneme adımlarını tam bir intikam duygusuyla sürdürmektedir. Kürt halkının siyasi iradesine yönelik bu düşmanca tutumla demokratik siyasetin ve demokratik muhalefetin tasfiyesi hedeflenmektedir. Bu hukuksuz ve keyfi gözaltı evrensel insan haklarına, demokratik hukuk ilkelerine ve ve Türkiye’nin imzalamış olduğu demokratik sözleşme ve antlaşmalarına aykırıdır” denildi.

Kadıköy ve Bakırköy’de de gözaltılar protesto edildi.

Bursa'da müdahale: 10 kişi gözaltında

Diyarbakır’daki gözaltılar Bursa’da da protesto edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen yaklaşık 20 HDP’li grup, Yıldırım İlçe Başkanlığı’ndan çıkarak Arabayatağı Pazar alanına doğru ‘İrademe dokunma’ sloganları atarak yürüyüşe geçti. Polis, yürüyüşün izinsiz olduğunu bildirerek gruptan eylemi sonlandırmalarını istedi. Grupta bulunanlar ellerindeki dövizlerle slogan atarak yürüyüşü sürdürünce, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Göstericilerden 4’ü kadın 10 kişi gözaltına alındı.

HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün, pazar alanında polis yetkilileriyle görüştü. Polis yetkilileri, Olağanüstü Hal nedeniyle bu tür gösterilerin izne tabi olduğunu ve valilikten izin almaları gerektiği söyledi. Gözaltına alınan 10 kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken, bir grubun pazar alanındaki bekleyişi ve polis ekiplerinin çevredeki önlemleri devam ediyor.