Diyarbakır Belediyesi eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı gözaltına tutuklandı!

Diyarbakır Belediye eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Kışanak, Ankara’da Darbe Komisyonu’na bilgi verdikten sonra Diyarbakır’a döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı. Anlı, evinden gözaltına alındığı belirtildi.

Kardeşim canımız korunmuyor, ölüyoruz ölüyoruz!

Polis, Kışanak ve Anlı'nın evlerinde arama gerçekleştirdi.

Polis, Diyarbakır Belediyesi'nde de bir arama gerçekleştirdi. HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, belediye binasının önünde olduğunu aktararak "Binanın önünde yoğun bir polis barikatı var, polis avukatları bile içeri almıyor" dedi. Binaya girmek isteyen HDP'liler ile polis arasında gerginlik yaşandı. HDP'li milletvekilleri sabaha kadar bina önünde bekleyeceklerini duyurdu.

Başsavcılık'tan açıklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/45832 sayılı dosyasında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma (TCK m.314/2) suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, sözde Demokratik Özerkliğin ilan edildiği Demokratik Toplum Kongresine katılmak ve burada olağan üye sıfatıyla örgüt lehine konuşma yapmak, PKK/KCK silahlı terör örgütünün çağrısı ve talimatları doğrultusunda Diyarbakır ilinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde terör örgütü lehinde söylemlerde bulunarak özerklik çağrısı yapmak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adına tescilli resmi araçları silahlı terör örgütü üyelerinin cenazelerine tahsis etmek suretiyle kullandırmak, yine yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek nitelikte örgüt lehine söz ve eylemlerde bulunmak vb. çok sayıda eylemine yönelik olarak toplanan somut maddi her türlü şüpheden uzak kuvvetli suç şüphesi oluşturan deliller uyarınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak gözaltına alınmıştır.

“Yine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/32488 sayılı dosyasında 'Devletin egemenliği altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik' (TCK m. 302/1) eylemleri nedeniyle yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Diyarbakır ili Dicle ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün amacı ve talimatları doğrultusunda, 2014 yılında yapımına başlanıp, 05/11/2015 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir askerin şehit edilmesi ile sonuçlanan eylem bütünlüğü içerisinde ülkenin bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik ve Anayasal düzenin dışında özerk yönetim ilan eden PKK/KCK silahlı terör örgütünün üyelerine ait sözde şehit mezarlığını yapmak amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait araç ve gereçleri tahsis etmek ile kamu kaynaklarını kullanarak, terör örgütü üyelerinin sözde şehitliğinin korunması ve muhafazası yönündeki eylemlerine ve silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek nitelikte örgüt lehine söz ve eylemlerde bulunmak ve benzeri eylemlere yönelik olarak toplanan somut maddi her türlü şüpheden uzak kuvvetli suç şüphesi oluşturan deliller uyarınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Fırat Anlı da gözaltına alınmıştır. Her iki soruşturma kapsamında mahkemeden alınan kararlar doğrultusunda yapılan arama ve el koyma işlemleri devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.”

HDP: İradeye sahip çıkmaya çağırıyoruz

HDP İstanbul İl örgütü, Diyarbakır belediyesi Eş Başkanlarının gözaltına alınması ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Sayın Gülten Kışanak ve Sayın Fırat Anlı’nın gözaltına alınması halkımızın iradesine açık bir saldırıdır. AKP’nin açık kurumsal faşizminin son saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saray iktidarı seçimle alamadığı Belediyelerimizi bu şekilde ele geçirmek istiyor. Tüm halklarımızı iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz."

HDP'li vekiller bina önünde

Polisin, geniş güvenlik önlemi aldığı ve kimseyi yaklaştırmadığı belediye binasının önüne kısa süre sonra HDP Grup Başkan Vekili Çağdar Demirel, Diyarbakır Milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Feleknaz Uca, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ile bazı meclis üyeleri, STK temsilcileri ve bazı çalışanları geldi. HDP'li vekiller yetkililerden bilgi almaya çalışırken, barikatı aşmaya çalışan Tuncel ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. HDP'li milletvekilleri sabaha kadar bina önünde bekleyeceklerini duyurdu.

HDP’li Mithat Sancar: Sıra HDP’nin Meclis grubuna yönelir

HDP’li Mithar Sancar, Kışanak’ın gözaltına alınmasına tepki göstererek “AKP darbeyle mücadele etmiyor, darbeyi sürdürüyor. Önce daha küçük belediyelerden başladılar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyum atanır, belediye başkanları tutuklanırsa sıra HDP’nin Meclis grubuna yönelebilir. Bir süredir bir takım çevrelerde bu dile getiriliyordu. Şimdi bunların sadece senaryo olmadığı anlaşılıyor” dedi.

Sancar’ın DUVAR’dan Özlem Karasu Çelik’e yaptığı açıklama şöyle:

Bugün Gültan Kışanak’ın Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda üç saat konuştuktan sonra Diyarbakır’a indiğinde havaalanında gözaltına alınmasının anlamı şudur: Darbe Komisyonu da ağır bir darbe yemiştir! Darbe Komisyonu’nun inandırıcılığı da darbe girişimini aydınlatma hedefi olduğu iddiası da gerçekliğini yitirmiştir.

Bu yapılan bir darbe uygulamasıdır ve görüyoruz ki darbe devam ediyor. Bu şekilde darbe girişimiyle mücadele ettiğini iddia edenler de halkla dalga geçiyorlar herhalde.

Darbeciler ne ister? Siyaseti devre dışı bırakmak ister. Hükümet de bunu yapıyor. Darbeciler ne ister? Her türlü baskıyı yapmak ister. Hükümet de bunu yapıyor. Darbeciler ne ister? Kutuplaşma, gerilim, baskı ortamını beslemek ister. Hükümet de bunu yapıyor. Peki darbeyi yapmak isteyenle şu anki yönetim arasında ne fark var? İki aynı anlayış, aynı hedefler, aynı yöntemler. O zaman kim darbeci, kim darbeye karşı mücadele ediyor?

AKP darbeyle mücadele etmiyor, darbeyi sürdürüyor. Önce daha küçük belediyelerden başladılar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyum atanır, belediye başkanları tutuklanırsa sıra HDP’nin Meclis grubuna yönelebilir. Bir süredir bir takım çevrelerde bu dile getiriliyordu. Şimdi bunların sadece senaryo olmadığı anlaşılıyor.

Tanrıkulu: Türkiye’yi bölmek istemenin adımıdır

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu da Twitter üzerinden Kışanak ve Anlı’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Tanrıkulu, “Bölgesel bu siyasal ortamda Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınması Türkiye'yi Kürtlere rağmen bölmek istemenin siyasi adımıdır” ifadesini kullandı.

Komisyona bilgi vermişti

Kışanak, bugün 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan TBMM'deki Darbe Komisyonu'na bilgi vermişti.

Kışanak: HDP'nin barajı geçmesi darbeyi geciktirdi

Kışanak, darbe komisyonunda yaptığı konuşmada Gülen cemaatinin 2009’dan 2015’e kadar barış sürecini akamete uğratmak için uğraştığını söylemiş ve “Bugün eğer oluk oluk kan akıyorsa demek ki başarılı olmuşlar” dedi. Kışanak, 7 Haziran seçimlerinde HDP’nin barajı geçmiş olmasının darbeyi bir yıl geciktirdiğini ifade ederek, “Ülke bir yıl önce kan gölüne dönseydi daha mı iyi olurdu?” ifadesini kullanmıştı.