Kışanak: HDP’nin barajı geçmesi darbeyi geciktirdi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Meclis’te kurulan Darbe Komisyonu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kınaşak’ı dinledi. Kışanak, Gülen cemaatinin 2009’dan 2015’e kadar barış sürecini akamete uğratmak için uğraştığını söyledi ve “Bugün eğer oluk oluk kan akıyorsa demek ki başarılı olmuşlar” dedi. Kışanak, 7 Haziran seçimlerinde HDP’nin barajı geçmiş olmasının darbeyi bir yıl geciktirdiğini ifade ederek, “Ülke bir yıl önce kan gölüne dönseydi daha mı iyi olurdu?” ifadesini kullandı.

Komisyonda Kışanak’a kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile 2015’te yaptığı görüşme soruldu. Kışanak, “O gün kurum dışındaydım, özel kalemi ve basını arayarak 5 dakika belediyeyi ziyaret etmek istediklerini söylemişler. Uygun olmadığımı basından arkadaşlara söyledim. Ama çok ısrar edince, bir gazeteci olarak, bir gazeteciyi reddetmenin doğru olmadığını düşündüm ve kabul ettim” dedi.

Meclis 15 Temmuz Darbe Komisyonu, hafta sonu arasının ardından çalışmalarına kimi isimlerin dinlenilmesiyle devam etti. Komisyon bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ve gazeteci Nedim Şener’i dinledi.

Komisyonun bugün dinleyeceği isimler arasında bulunan Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt da vardı, ancak Büyükanıt sağlık sorunlarını gerekçe göstererek toplantıya katılamayacağını bildirdi.

Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) yer alan habere göre, 2009’da çözüm sürecinin konuşulduğu dönemde KCK operasyonlarının başlatıldığını anımsatan Kışanak, “Paralel devlet yapılanmasının gerçek yüzünü ortaya çıkarmak istiyorsak başlamamız gereken yerlerden biri de KCK operasyonlarıdır. ‘Bu operasyonları kim yaptı, nasıl yaptı’ sorgulanması gerekir” dedi. KCK operasyonları döneminde hükümeti defalarca uyardıklarını ve yaşanılanların darbe olduğunu söylediklerini anlatan Kışanak, “İktidar sözlerimizi dinlemedi, tam tersi operasyonlara sahip çıktıklarını beyan etti” diye konuştu.

“Roboski, Habur ve Oslo da araştırılsın”

Kışanak, sadece KCK operasyonlarının değil Habur’da barış grubu üyelerinin tutuklanmasının, 2011 seçimlerinde kimi isimlerinin milletvekillerinin veto edilmesinin, Roboski katliamı, Oslo görüşmelerinin servis edilmesinin de komisyon tarafından araştırılması gerektiğini söyledi. Tüm bu yaşananlar konusunda hükümete defalarca çağrıda bulunduklarını, soru sorduklarını aktaran Kışanak, bu çağrılarının kulak ardı edildiğini savundu ve “Şimdi geri dönüp Fetullahçı örgüt yaptı demek durumu kurtarmıyor, o dönem neden bunlara sahip çıkıldı, açığa çıkartılmalı” dedi.

“Dumanlı ile gizli bir görüşme yapmadık”

Komisyonda Kışanak’a kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile 2015’te yaptığı görüşme ve “cemaat-HDP işbirliği” iddiaları da soruldu. Komisyon Başkanı Reşat Petek, soruyu sorarken, cemaate yakın gazetelerin bu görüşmeden sonra HDP’yi desteklemeye başladığını iddia etti.

Kışanak, Dumanlı ile yaptığı görüşmenin gizli olmadığını, ortamda 15-20 kişi bulunduğunu belirterek, “Benim Dumanlı dışında, Fethullahçı yapılanmayla ilişkili herhangi bir kişiyle selam vermişliğim, selam almışlığım yoktur” dedi. Amed Belediye Başkanı olarak pek çok kişiyi misafir etmek durumunda kaldığını söyleyen Kışanak, Dumanlı’nın da bu kapsamda belediyede ağırlandığını ifade etti ve şunları söyledi: “O gün kurum dışındaydım, özel kalemi ve basını arayarak 5 dakika belediyeyi ziyaret etmek istediklerini söylemişler. Uygun olmadığımı basından arkadaşlara söyledim. Ama çok ısrar edince, bir gazeteci olarak, bir gazeteciyi reddetmenin doğru olmadığını düşündüm ve kabul ettim. Özel bir randevu, arka kapı, gizli görüşme söz konusu değil. Belediyenin iki kapısı var. Biri misafir, biri personel girişi. Bütün misafirler aynı kapıdan girer, onlar da misafir girişinden girdi.”

Söz konusu görüşmede, Dumanlı’ya, kendi yayın organlarının barış sürecini sekteye uğrattıklarını söylediğini ifade eden Kışanak, Dumanlı’nın kendisine “Hükümet bizi kandırdı” dediğini de söyledi.

“Diyarbakır Belediyesi olarak ne yaptınız?”

“Diyarbakır Belediyesi olarak darbeyi önlemek için ne yaptınız” sorusunun da yöneltildiği Kışanak, “Kolorduda ne oluyordu, kim ne yaptı? Bunları iktidara ve iktidarın kurumlarına sorun. Ben yerel bir yönetici olarak Diyarbakır’da bir hareketlilik olmadığını söyleyebilirim” yanıtını verdi.

CHP Milletvekili Aytun Çıray’ın, “Dumanlı size PKK’ye sızan istihbarat elemanlarının listesini verdi mi?” sorusu ise salonda tansiyonu yükseltti. Sorunun algı operasyonu olduğunu belirten Kışanak, “Dumanlı’nın 20 kişinin içinde 20 kişilik MİT ajanı listesi verdiğine inanmak akla ziyan bir durum” dedi.

“Darbe gerçekleşseydi ben hayatta olmayacaktım”

Cevaplarında sık sık hükümetin sorumluluğuna dikkat çeken Kışanak, iktidarın ihmali bulunduğunu söyledi. “Paralel devlet yapılanması” ifadesini ilk kez kendilerinin kullandığını, KCK’nin darbe olduğunu ilk kez kendilerinin söylediğini ve hükümeti uyardıklarını savunan Kışanak, “40 yıllık beraberlikleri olanların 40 dakikalık görüşmeye neden bu kadar tahammülsüz olduklarını anlamak güç” dedi.

“FETÖ-HDP işbirliği çıkmaz”

Cemaatten bir isimle yapılan tek bir görüşmeden “FETÖ-HDP işbirliği” çıkmayacağını belirten Kışanak, “O darbe gerçekleşseydi bugün hayatta olmayacak kişilerin başında ben geliyorum. En başta ben araştırılmasını istiyorum” dedi.

Gülen cemaatinin 2009’dan 2015’e kadar barış sürecini akamete uğratmak için uğraştığını söyleyen Kışanak, “Bugün eğer oluk oluk kan akıyorsa demek ki başarılı olmuşlar” dedi. Kışanak, 7 Haziran seçimlerinde HDP’nin barajı geçmiş olmasının darbeyi bir yıl geciktirdiğini ifade ederek, “Ülke bir yıl önce kan gölüne dönseydi daha mı iyi olurdu?” ifadesini kullandı.