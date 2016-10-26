Gültan Kışanak kimdir?

Gültan Kışanak, 15 Haziran 1961'de Elâzığ'da doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Elazığ’da geçirdi; lise yıllarında Kürt siyasetiyle ilgilenmeye başladı. Elazığ Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra 1978’de Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü'ne girdi. 19 yaşında üniversite ikinci sınıf öğrencisi iken gerçekleşen 12 Eylül darbesi öncesinde tutuklandı. 1980 ve 1982 yılları arasında Diyarbakır Cezaevi'nde yattı. Diyarbakır Zindanının ağır koşullarına bütün tutsaklarla birlikte tanıklık etti. Tutukluluğun ardından Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nü tamamladı. 1991'de stajyer olarak girdiği Güneş gazetesinin ardından Yeni Ülke, Özgür Gündem ve Özgür Ülke gazetelerinde gazeteci, yazı işleri müdürü, yayın koordinatörü olarak her alanda, 2002 yılına kadar çalıştı. 1997 yılından itibaren kadın hareketi içinde yer aldı. 2004 yılından itibaren Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin sosyal proje danışmanı olarak çalıştı. 2007 genel seçimlerinde yüzde onluk seçim barajını aşmak için kurulan Bin Umut Adayları içinde yer aldı ve Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) desteklediği 23. Dönem bağımsız Diyarbakır Milletvekili olarak meclise seçildi. 2009 yılında DTP’nin kapatılmasının ardından Barış ve Demokrasi Partisi’ne (BDP) geçti ve Partinin eşbaşkanlığına seçildi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Genel Seçimlerde BDP'nin desteklediği bağımsız aday olarak Siirt'ten 24. Dönem Milletvekili seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Kışanak halen bu görevi Fırat Anlı ile birlikte sürdürmektedir. Evli olan Kışanak bir çocuk annesidir.

Gültan Kışanak: Kardeşim canımız korunmuyor, ölüyoruz ölüyoruz!