Diyarbakır'daki protestoya müdahale; 26 gözaltı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını belediye binası önünde protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Polisin tazyikli suyla müdahale ettiği kişilerden aralarında eski Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zülküf Karatekin'in de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da 15 STK'dan yapılan açıklamada eş başkanların ve protestocuların gözaltına alınmasına ilişkin olarak "Böylesi bir tutum demokratik sivil siyaset alanlarını daraltmakta, sivil siyasete olan inancı zayıflatmaktadır. Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz sorunları daha da derinleştirmektedir" dendi.

Dün gece Kışanak ve Anlı'nın gözaltına alınmasından sonra HDP protesto çağrısında bulunmuştu. Saat 11.00 belediye önünde toplanan Diyarbakırlar protesto eylemine başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu kalabalığın biraraya gelip açık alanda açıklama yapmalarının yasak olduğunu belirten polis yetkilileriyle HDP’li vekiller arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polisin TOMA ile tazyikli suyla müdahalesinden milletvekillerinin de etkilendikleri görüldü. Polisin belediye çevresinde aldığı önlem sürüyor.

"Gözaltılar sivil siyasete olan inancı zayıflatmaktadır"

Bu arada aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ nin de bulunduğu iş çevrelerini temsil eden 15 sivil toplum kuruluşu, eş başkanların gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Hem ülke olarak, hem bölge olarak zor bir süreçten geçildiği iş camiası olarak son gelişmelerden ciddi bir şekilde kaygı duydukları belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Hepimizin bildiği üzere dün gece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları gözaltına alınmışlardır. Böylesi bir tutum demokratik sivil siyaset alanlarını daraltmakta, sivil siyasete olan inancı zayıflatmaktadır. Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz sorunları daha da derinleştirmektedir. Bizler aşağıda imzası olan iş camiasının sivil toplum örgütleri olarak şunu ifade etmek isteriz ki; siyasal görüşleri ne olursa olsun bölgemizde sivil siyaset yapanlara dönük silahlı saldırı, operasyon, ve tutuklamaları doğru bulmadığımızı açıkça belirtmek isteriz. Bu tür girişimler ve tutumlar toplum olarak ihtiyacımız olan diyalog kanallarını tıkamakta sorunlarımızı içinden çıkılamaz bir hale getirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Geçmişte yaşadığımız deneyimler bunu bize göstermiştir. Bu açıdan herkesi ve her kesimi sağduyulu davranmaya davet ediyor ve toplumu geren bu gözaltı kararına biran önce son verilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz."

Diyarbakır Valiliği: Halkımıza şimdiden teşekkür ediyoruz

Diyarbakır Valiliği düzenlenen protestolarla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada "Diyarbakır halkının sağduyu göstereceğine ve bu tür yasadışı çağrılara itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle Diyarbakır halkımıza şimdiden teşekkür ediyoruz" dendi.

Ara sokaklarda yer yer müdahaleler sürüyor. Kentte internet erişiminin kesildiği bilgisi geldi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında, 25.10.2016 günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan KIŞANAK ve Belediye Meclis üyesi Fırat ANLI’nın gözaltına alınmasını gerekçe gösteren bazı kesimlerin, basın organları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla 26.10.2016 Çarşamba günü saat 11.00'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanma çağrıları yaptıkları ve halkımızı kanunsuz eylemler yapmaya davet ettikleri tespit edilmiştir.

"Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere; Valiliğimizce, Milli Güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 12. maddesine, ayrıca 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11-m maddesine istinaden, ilimiz merkezinde 15.08.2016 tarihinden itibaren; açık alanlarda stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları yapma, oturma eylemi, miting, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri ikinci bir emre kadar yasaklanmıştı. Bu tür faaliyetler herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek amacıyla, yalnızca kapalı mekanlarda yapılabilmektedir.

"İlimizin huzuru ve birlik beraberliği adına, bu tür çağrılara itibar edilmemesi büyük önem arz etmektedir.

"Diyarbakır halkının sağduyu göstereceğine ve bu tür yasadışı çağrılara itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle Diyarbakır halkımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."