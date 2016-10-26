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Darbe Komisyonu Başkanı: Kışanak'ın gözaltı işlemi toplantı devam ederken yapılmış

"Şahsıma ve komisyon üyelerine hitaben 'darbeci' dediler"

26 Ekim 2016 16:21

Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, komisyonda HDP'lilerin gözaltına alınan Gültan Kışanak'la ilgili söz almak istemelerinden sonra çıkan gerginlikle ilgili olarak "Bu sabah bir provakasyonla karşı karşıya kaldık. Benim toplantıyı yönetmem anayasaya göredir. Şahsıma ve komisyon üyelerine hitaben 'darbeci' diye iftira içeren sözcükler zikredildi" dedi. Petek, Diyarbakır Eş Genel Başkanı Kışanak'ın dünkü komisyonda konuşmasından sonra Diyarbakır'da gözaltına alınmasına ilişkin olarak "Gözaltı işleminin, komisyon toplantısı devam ederken yapıldığını, bizim de toplantıdan sonra haberdar olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu. 

Komisyon'da gerginlik

TBMM’de 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için kurulan komisyonda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın gözaltına alınması nedeniyle tartışma çıktı. Kışanak'ın gözaltına alınmasıyla ilgili CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekili Mithat Sancar söz istedi, ancak söz verilmedi. Milletvekillerine söz verilmemesinin üzerine HDP'liler komisyonu terk etti.

HDP'nin komisyonu terk etmesinin ardından açıklama yapan AKP'li Petek şunları söyledi:

"Bu sabah bir provakasyonla karşı karşıya kaldık, toplantıyı adeta bir engelleme girişimiyle karşı karşıya kaldık. Komisyon başkanı olarak benim toplantıyı yönetmem anayasaya göredir. Yaptığımız tüm hareketler buna uygundur, keyfi bir durum söz konusu değildir. Oradaki engelleme çabasının bir iki dakika sonra sebebi belli oldu. Orada şahsıma ve komisyon üyelerine hitaben milletvekiline yakışmayacak tarzda 'darbeci' diyen, iftira içeren sözcükler orada zikredildi, üzüntü duydum. Oturduğum yere kadar gelerek, kulağımı patlatırcasına 'Gülten Kışanak'ın gözaltına alınma talimatını siz verdiniz' diye bağırdılar. Dün kendisi buraya davet edildi, milletvekillerimize soru sorma imkanı tanındı. Detaylı bir şekilde kendisinin bilgisini aldık. Gözaltı işleminin, komisyon toplantısı devam ederken yapıldığını, bizim de toplantıdan sonra haberdar olduğumuzu ifade etmek isterim.

"Partilerin mutabakatıyla kurulan bir komisyon, FETÖ'ye karşı demokrasinin yanında yer alan tüm partilerin bir araya gelmesiyle, tüm samimiyetiyle çalışmaktadır"

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak dün komisyona ifade vermiş, akşamında da gözaltına alınmıştı.

 

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