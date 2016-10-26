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Güneydoğu'da birçok ilde internet kesintisi yaşanıyor

Daha önce 24’ü DBP’li belediyeye kayyım atandığı gün aynı illerde internete erişimde sıkıntı yaşanmıştı

26 Ekim 2016 15:13

Diyarbakır’da saat 11:00 sıralarında internet erişiminin engellendiği iddia ediliyor. Doğan Haber Ajansı, (DHA) ev, cep ve işyerlerindeki tüm internet bağlantılarının kesildiğini söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde, hem sabit, hem mobil hatlardan internete erişimde sıkıntı yaşanıyor.

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Van, Elazığ, Tunceli, Gaziantep, Şanlıfurfa, Kilis ve Adıyıman’ ın da bulundu Doğu ve Güneydoğu’daki birçok il genelinde hem sabit, hem mobil hatlardan internete erişim, saat 10.30’dan itibaren kesilmeye başladı. Erişim sıkıntısının nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Daha önce de 24’ü DBP’li 28 belediyeye İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandığı 11 Eylül 2016 tarihinde aynı şekilde bu illerde internete erişimde sıkıntı yaşanmıştı.

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