İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan 'FETÖ' iması yapan İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisini 'FETÖ' iması yapan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 ilçe başkanının Özdağ'ın ihracı talebiyle dilekçelerini hazırladıklarını hatırlatan Kavuncu, "Türkiye’deki tüm il başkanlarımız da aynı şekilde dilekçelerini verecekler" dedi.

Adliye önünde basın açıklaması yapan Kavuncu, "Bir televizyon programında maalesef partimizin milletvekilinin yapmış olduğu iftira ve hakaret eylemi taşıyan açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu suç duyurusunda bulunmamızın sebepleri var. Birincisi, biz haklarımız hep hukuk dahlinde aradık. Bağımsız ve özgür gazetecilik yapanları tenzih ediyorum, samimi ve halis niyetlerle siyaset yapanları da tenzih ediyorum; ama bunun dışında görüyorsunuz iftiracılar televizyon kanallarında ve bizler adalet kapılarındayız. Yapılan bütün iftiralarla alakalı suç duyurusunda buluncağız" ifadelerini kullandı.

"Çocukluğumdan beri yaşadığım hayat ortada"

Kavuncu, açıklamasına şöyle devam etti: "İkincisi İyi Parti bugüne kadar çok meşakkatli bir süreçten geçti. Özellikle son dönemde yüzü, gözü, yüreği bize dönmeye başlayan vatandaşlarımızın aklını bulandırmaya yönelik herhangi bir faaliyet ve eyleme izin vermeyeceğiz. Bizim yerimiz yurdumuz belli. Çocukluğumdan beri yaşadığım hayat ortada. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyorum; en ufak bir tereddütünüz, en ufak bir şüphe yaratılıyorsa bununla alakalı hiçbir sıkıntınız olmasın."

"Belli ki bazı çevreler rahatsız olmuş"

"İyi Parti’nin büyüme, yükseliş sürecinde belli ki bazı çevreler rahatsız olmuş" diyen Kavuncu, "Bugüne kadar kanallarında genel başkanımızın grup konuşmalarının çok ufak bir kısmına yer verenlerin bugün nasıl saatlerce İyi Parti'yi konuştuğunuzu görüyorsunuz. Bu olaydan nasıl bir fırsat yakalanmaya çalıştığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Alçakça yapılan iftiralardan Türkiye çok çekti"

Kavuncu, son olarak şunları söyledi: "39 ilçe başkanımız, parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca söz konusu milletvekili ile ilgili ihraç talebiyle gerekli dilekçelerini hazırladılar. Türkiye’deki tüm il başkanlarımız da aynı şekilde dilekçelerini verecekler. Hukuk ve adalet istiyoruz. Bu hukuksuzluktan, adaletsizlikten, alçakça yapılan iftiralardan Türkiye çok çekti. Hukuk dışına çıkmadan, üstümüze düşen, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan sonra konu yüce Türk yargısındadır."

"Hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan Kavuncu'nun dilekçesinde Özdağ'ın kendisine "Alenen FETÖ'cü" denildiği belirtilerek, "O kadar ki program sunucusu dahi yayın esnasında bu hususa dikkat çekmiş, şüphelinin çok önemli bir iddiada bulunduğunu birkaç kez belirtmiş ve şüpheli buna rağmen hiçbir çekince göstermeksizin hakaret konusu sözlerinde ısrarcı olmuştur." ifadelerine yer verildi. Dilekçe şu şekilde devam etti:

"'Önüne geleni FETÖCÜ ilan etme' kervanına katılacak kadar alçalmış"

"Siyasi kariyerinde umduğunu bulamayan şüphelinin, kendince gündeme gelmek ve buradan siyasi bir rant elde edebilme saikiyle son yılların en iğrenç, en aşağılık davranış biçimlerinden biri olan 'önüne geleni FETÖCÜ ilan etme' kervanına katılacak kadar alçalmış olması şüpheli açısından en hafif tabirle çok hazin bir durumdur. Bu kapsamda, şüphelinin her şeyden önce kamu vicdanı nezdinde çoktan mahkûm edildiğini görmekten memnuniyet duymaktayım. Ancak bu yeterli değildir; şüphelinin yoğun kast içerisinde işlediği bu suçun hesabını Türk yargısı önünde de vermesi gerekmektedir."

Özdağ ne demişti?

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNNT Türk'te Ahmet Hakan'ın programında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunurken, "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır" dedi. Kavuncu geçmişte Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmıştı. Özdağ, derneğin 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin başvurusuyla kapatıldığını söyledi.