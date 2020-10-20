Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ' iması yapan İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum

AA muhabirine konuşan Özdağ, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" söyleminin ardından partisinin İstanbul'daki 39 ilçe başkanının partiden ihraç edilmesi için imza verdiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Olanları sadece izlediğini belirten Özdağ, "İlgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İyi Parti, iyi bir partidir ve ben İyi Parti'de devam ediyorum" dedi.

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Özdağ ne demişti?

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNNT Türk'te Ahmet Hakan'ın programında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunurken, "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır" dedi. Kavuncu geçmişte Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmıştı. Özdağ, derneğin 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin başvurusuyla kapatıldığını söyledi.

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