Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın 'FETÖ' imasına yanıt: Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın dün akşam, CNN Türk canlı yayınında partisinin il başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu yönündeki imasına ilk yanıtı grup toplantısı sonrasında verdi.

Akşener "Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma" dedi.

Akşener ilk kez konuştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ dün akşam CNN Türk canlı yayınında partisinin il başkanı Buğra Kavuncu’ya ilişkin 'FETÖ' imasına ilişkin ilk kez konuştu.

Grup toplantısı çıkışında Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, "Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısı ile hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum" dedi.

Akşener, Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Onu hep beraber göreceğiz. Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan’ın ne konuştuğu benim için önemli. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de onu içselleştirmeye çalışıyoruz. Bu yolculukta hatalar kusurlar oluyor ama büyük bir dikkatle, demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz. Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısı ile hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum.

"Bülent Turan'ın sözleri benim için manidar oldu"

Ben Meral Akşener olarak, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve bakanlığını yaptığım bir dönemde; 43 milletvekili DYP'den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye'de nelere mal olduğunu biliyorum.

Ölçü kaçsa da fikirlerine yönelik saygı duydum, grev ve protesto yapma eylemlerine de saygı duydum, benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Ama Sayın Bülent Turan’ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu, birden kendimi 1997’lerde 1998’lerde hissettim. Şimdi Sayın Bülent Turan’ın attığı tiweet üzerinden baktığımız zaman elbette başka bir gözle inceleyeceğiz bundan sonraki hadiseleri.

Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette çünkü araştırma şirketlerinde 13 ile 15 arasında sonuçlar bulununca kış kışlığını her zaman yapar onu biliyorduk da şimdi bakacağız duruma.”

Akşener, Özdağ’ın Parti’nin HDP ile yakınlaştığı yönündeki söylemlerine karşılık, “Çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen” yanıtını verdi.