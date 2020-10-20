Ümit Özdağ'dan 'İyi Parti, grup bile kuramayacak' diyen AKP'li Bülent Turan'a: Önce kendi bahçenizi temizleyin!

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Bülent Turan ne demişti?
Meral Akşener'in atıfta bulunduğu AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan "İyi Parti'de kim FETÖ'cü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce; 'İyi Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak' demiştik. Partisine küsen Gn Bşk, Mv istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar!" demişti.
Özdağ ne demişti?
İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNNT Türk'te Ahmet Hakan'ın programında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunurken, "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır" dedi. Kavuncu geçmişte Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmıştı. Özdağ, derneğin 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin başvurusuyla kapatıldığını söyledi.