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Ümit Özdağ'dan 'İyi Parti, grup bile kuramayacak' diyen AKP'li Bülent Turan'a: Önce kendi bahçenizi temizleyin!

20 Ekim 2020 17:21

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin il başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu yönündeki imasının ardından, "Partisine küsen Genel Başkan, milletvekili istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma... Bekleyin, grup bile kuramayacaklar!" diyen AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a yanıt verdi. 

İyi Parti milletvekili Özdağ'ın CNN Türk canlı yayınında partisinin il başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğu yönündeki imasının yankıları devam ediyor. Akşener'in "Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz" sözlerinin ardından Özdağ da Twitter hesabından Turan'ın sözlerini alıntılayan alıntılayarak "Bu İYİ Parti’nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin!" dedi. 

Özdağ'ın ifadeleri şöyle:

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