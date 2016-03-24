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Kültür-Sanat

İstanbul Film Festivali biletleri cumartesi satışa çıkıyor

Festival biletleri ilk kez tüm satış kanallarında aynı ücretlerle satışa sunulacak

24 Mart 2016 22:30

35. İstanbul Film Festivali'nin biletleri cumartesi günü satışa çıkarılacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından on ikinci kez Akbank'ın sponsorluğu ile düzenlenen festival, 7-17 Nisan 2016 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

221 filmin gösterileceği Uluslararası İstanbul Film Festivali 7 Nisan'da başlıyor

 

 

Bilet fiyatları ne kadar?

 

Festivalin bilet fiyatlarının tam 18 TL, öğrenci ile 65 yaş ve üstü izleyiciler için ise 14 TL olacağı belirtildi. 21.30’da başlayan seans ise tüm izleyiciler için 20 TL olacak. İndirimli bilet uygulaması bu yıl da devam ediyor. Hafta içi gündüz 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarının biletleri 8 TL’den temin edilebilecek. İstanbul Modern Sinema, Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’ndeki gösterimlerin bilet fiyatları 8 TL.

 

Biletler nerede satılacak?

 

Sinemaseverler biletlerini 26 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix satış kanalları ile Atlas ve Rexx sinemalarında açılacak gişelerden satın alabilir. Festival biletleri bu yıl ilk kez hizmet bedeli eklenmeden, tüm satış kanallarında aynı ücretlerle satışa sunulacak.

7-17 Nisan tarihlerinde yapılacak 35. İstanbul Film Festivali’nin programında 187 uzun metrajlı, 10 kısa ve 24 deneysel film yer alıyor. Festival kapsamında 25 bölümde 62 ülkeden 223 yönetmenin toplam 221 filminin gösteriminin yanı sıra konuk sinemacıların katılacağı söyleşilerden sinema derslerine birçok özel etkinlik de gerçekleştirilecek. 35. İstanbul Film Festivali’nin programı ve gösterim çizelgesine film.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

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