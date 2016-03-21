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Kültür-Sanat

İKSV'den Ara Güler belgeseli hakkındaki haberlere yalanlama

Ara Güler'in hayatını anlatan 'İstanbul'un Gözü' belgeseli İstanbul Film Festivali’ne alınmamıştı

21 Mart 2016 16:25

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) yönetimi, çektiği fotoğraflarla dünya çapında tanınan Ara Güler'in hayatını anlatan "İstanbul’un Gözü" belgesel filminin İstanbul Film Festivali’ne alınmaması hakkında bir açıklama yayımladı. Güler’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile olan yakınlığı dolayısıyla filmin festival programına alınmadığı haberlerini yalanlayan İKSV, "Filmi değerlendiren danışma kurulu üyeleri, sınırlı sayıda film seçme kısıtlamasına sahip oldukları için zorlu bir değerlendirme süreci sonrasında tercihlerini başka filmlerden yana kullanmışlardır. Türkiye Sineması Danışma Kurulu her yıl olduğu gibi bu yıl da festivale başvuran filmleri hiçbir kurum ya da kişinin tesiri altında kalmadan değerlendirmiştir" dedi.

13 Mart’ta Washington’da dünya prömiyeri yapan ve Washington DC Bağımsız Film Festivali’nde tüm kategoriler içinde en iyi film ödülünü kazanan "İstanbul’un Gözü" filminin İstanbul Film Festivali’ne alınmaması, geçtiğimiz günlerde kültür sanat gündeminde çok konuşulmuştu.

İKSV'den yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul’un Gözü” filminin 35. İstanbul Film Festivali’ne kabul edilmemesi hakkında basın ve sosyal medyada çıkan yorumları üzülerek okuduk. 

İstanbul Film Festivali’nde gösterilen Türkiye yapımı filmler, festival yönetimi ile birlikte bu bölüme özel bir danışma kurulu tarafından izlenerek, oylamayla programa alınıyor. Türkiye Sineması Danışma Kurulu, film eleştirmenleri Engin Ertan, Kaan Karsan ve Nil Kural’dan oluşuyor. Konuyla ilgili bugün basında çıkan haberlerde isimleri geçen Atilla Dorsay, Reha Erdem, Esin Küçüktepepınar, Murathan Mungan ve Baran Seyhan, İstanbul Film Festivali Danışma Kurulu’nda yer alıyorlar. Bu Danışma Kurulu üyeleri, festival işleyişine farklı katkılarda bulunuyor ancak Türkiye Sineması seçkisinin hazırlığıyla ilgili herhangi bir ilgileri bulunmuyor.

Festival öncesi yapılan değerlendirmeler sonucunda yönetmenliğini Binnur Karaevli’nin üstlendiği, Ara Güler hakkındaki “İstanbul’un Gözü” adlı belgeselin festival programına alınmamasına karar verilmiştir. Filmi değerlendiren danışma kurulu üyeleri, sınırlı sayıda film seçme kısıtlamasına sahip oldukları için zorlu bir değerlendirme süreci sonrasında tercihlerini başka filmlerden yana kullanmışlardır. Türkiye Sineması Danışma Kurulu her yıl olduğu gibi bu yıl da festivale başvuran filmleri hiçbir kurum ya da kişinin tesiri altında kalmadan değerlendirmiştir. 

Ara Güler, Türkiye'nin çok değerli bir sanatçısıdır. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, şimdiye kadar Ara Güler hakkında ve Ara Güler’le beraber yurt içi ve yurt dışında birçok sergi ve proje gerçekleştirmiştir, gerçekleştirmeye de devam edecektir."

 

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