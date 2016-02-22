İKSV'den dünyanın en büyük kültür sanat merkezlerinden Southbank Centre'a transfer

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) etkinlik merkezi Salon'un direktörü Bengi Ünsal, dünyanın en büyük kültür sanat merkezlerinden Londra'daki Southbank Centre'a 'kıdemli güncel müzik yöneticisi' olarak transfer oldu, Ünsal'ın görevini mart ayından itibaren Egemen Eti ile Deniz Kuzuoğlu yürütecek.

Radikal'in haberine göre; İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) etkinlik merkezi Salon’un 2010 yılındaki açılışından bu yana direktörlüğünü yürüten Bengi Ünsal, Şubat ayı sonunda görevinden ayrılıyor. Ünsal, Mart ayı itibarıyla dünyanın en büyük kültür sanat merkezlerinden biri olan Southbank Centre ’da Senior Contemporary Music Programmer (Kıdemli Güncel Müzik Yöneticisi) olarak yeni görevine başlayacak.

İstanbul’un kültür ve sanat hayatında önemli bir yeri olan Salon’un mekan yönetimini, mart ayından itibaren kuruluşundan bu yana Prodüksiyon Amirliği’ni yürüten Egemen Eti ile 2013 yılından beri Salon ekibinde Operasyon Koordinatörü olarak görev yapan Deniz Kuzuoğlu üstlenecek.

Bengi Ünsal, Number 1 TV Yabancı Müzik Direktörlüğü, Universal Music Ürün Sorumlusu, 36:42 Events Company Direktörlüğü, Charmenko’da yöneticilik yaptıktan sonra, 2005 yılında İKSV’de İstanbul Caz Festivali’nde Direktör Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2007 yılına kadar festivaldeki görevini sürdüren Ünsal, 2007-2009 yılları arasında Pozitif Müzik bünyesinde bulunan Doublemoon Records’ta Genel Müdür olarak çalıştı. Ağustos 2009’dan itibaren İKSV bünyesinde yer alan Salon’un Direktörlük pozisyonuna gelen Ünsal, altı buçuk sene Salon markasının yaratılması ve geliştirilmesiyle artistik programının oluşturulmasına ek olarak, pazarlama ve iletişim stratejilerinin oluşturulması konularında başarıyla yönetti. Deniz Kuzuoğlu ve Egemen Eti’nin de yer aldığı Salon ekibiyle dünyanın önde gelen müzisyen ve sanatçılarını müzikseverlerle buluşturan Ünsal, yeni görevine Southbank Center’da devam edecek.

"Salon İKSV getirdiyse iyidir"

1998 senesinde İstanbul Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden İletişim Sanatları bölümünde okuyan Egemen Eti, 2004 Ağustos ayında İKSV Prodüksiyon ekibine katıldı. 2009 senesinde Salon ekibinde Prodüksiyon Amiri olarak çalışmaya başlayan Eti, Bengi Ünsal’ın görevini devretmesinin ardından Salon bünyesinde Mekan Yöneticiliği, Prodüksiyon ve Bar operasyonu, Salon İnsan Kaynağı Yönetimi ile Sponsorluk İlişkileri görevlerini üstlenecek.

2009-2012 arasında Babylon İstanbul ve Pozitif bünyesinde gerçekleşen Mono, One Love, Rock’n Coke gibi festivallerin artistik program ekibinde yer alan, 2011 ve 2012 senelerinde Akbank Caz Festivali’nin program koordinatörlüğünü yürüten Deniz Kuzuoğlu, Temmuz 2013’te IKSV’e ve Salon ekibine katıldı. Kuzuoğlu, Salon ekibinde Operasyon Kordinatörü olarak sürdürdüğü görevine ek olarak Artistik Programlama, Pazarlama ve Medya İlişkileri ile Salon Sanatçı Operasyonları’nı da yürütmeye devam edecek.

2016 yılının devamında gerçekleştirilecek Salon etkinlikleri ile ilgili yenilikler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.