İstanbul Emniyeti'nde ikinci deprem, Çapkın'ın yardımcıları görevden alındı

Türkiye gündemini sarsan yolsuzluk operasyonunu yürüten şubelerden Organize Suçlarla Mücadele Şube'den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı, Mali Suçlarla Mücadele Şube'den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun, Organize Şube Müdürü Yardımcıları Şenol Demir, Ahmet Kalender ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy'da görevden alındı.

Ali Ağaoğlu gibi ünlü işadamları ve üç bakanın oğullarının da gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunu yürüten beş şube müdürü sabah saatlerinde görevden alındı. Akşam saatlerinde de İstanbul Eminiyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın iki yardımcısı görevden alındı. Görevden alınanlar arasında Çapkın'ın yardımcıları Organize Suçlarla Mücadele Şube'den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube'den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun'un yanı sıra Organize Şube Müdürü Yardımcıları Şenol Demir, Ahmet Kalender ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy da görevden alındı.

Sabah görev yerleri değiştirilen şube müdürleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde akşam saatlerinde yaşanan depremden önce sabah saatlerinde de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı, Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Tuğrul Turhal, Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı görevlerinden alınmıştı. Yer değişikliklerine dair Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "görevi kötüye kullanma” ve “idari gereklilik” nedenleri ön plana çıkarıldı. Gün içinde Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı ve Ömer Köse müdüriyet emrinde; Turhal, Hassas Yerleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne, Ertan Erçıktı da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.