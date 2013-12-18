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Emniyet: Müdürler görevi suistimal ve idari nedenlerle görevden alındı!

Emniyet: Bazı illerimizde emniyet personelimizin görev yerleri, haklarındaki görevi kötüye kullanma iddiaları ile ilgili soruşturmalar nedeniyle değiştirildi

18 Aralık 2013 17:05

Emniyet Genel Müdürlüğü, bugün bazı şube müdürlerinin görevden alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “görevi kötüye kullanma” ve “idari gereklilik” nedenlerini ön plana çıkarırken, görevden alınan bazı müdürler hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından bu sabah İstanbul’da beş şube müdürünün görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, basında yer alan emniyet personelinin görev yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili haberler üzerine şu ifadelere yer verildi:

"Bazı illerimizde emniyet personelimizin görev yerleri, haklarındaki görevi kötüye kullanma iddiaları ile ilgili soruşturmalar nedeniyle değiştirilmiş, bazı illerde ise personelimiz, idari gereklilik nedeniyle farklı yerlerde görevlendirilmişlerdir."

 

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