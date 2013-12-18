İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın iki gündür işe gitmiyor!

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, dün Emniyet Müdürlüğü binasına gelmedi. Çapkın bugün de şu saate kadar henüz masasına gelip oturmadı.

İstanbul 'a dün sabah rüşvet ve yolsuzluk operasyonu bombası düştü. Aralarında 3 Bakan oğlunun ve işadamlarının da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bu sıcak gelişmeler yaşanırken İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın dün makamına gelmediği öğrenildi.

Radikal gazetesinin haberine göre, Çapkın bugün de şu saate kadar henüz Emniyet Müdürlüğü'ne gelmiş değil.

Çapkın'ın bugün de gelmesinin beklenmediği iddia ediliyor.

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