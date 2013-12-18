Operasyon kapsamında, Başbakan da dinlendi mi?

Yolsuzluk operasyonu kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da dinlendiği iddia edildi. Bir yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında birçok dinleme kararı alındığı, bazı bakanların oğullarıyla konuşmalarının ve Erdoğan'ın bakanlarla yaptığı konuşmaların dinlediği öne sürüldü.

Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre: Soruşturma kapsamında, bakanların oğullarını dinlemek için alınan izinle Başbakan Erdoğan'ın telefonlarının da dinlendiği iddia ediliyor.

Operasyonun bir yıldan bu yana devam ettiği bildirilirken soruşturmayı yürüten savcılık dışında hiçbir makama bilgi verilmediği öğrenildi. İstanbul Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı ve Emniyet Müdürü'nün soruşturmadan haberi yoktu.

Bakanlar Basından öğrendi

Bakanlar dahi operasyonu basından öğrendi. Operasyonla ilgili 3 ayrı soruşturma yürütülüyor. Rıza Zerrab, Mustafa Demir ve iki bakanın çocuğuyla ilgili iki soruşturmaya Savcı Celal Kara bakıyor. Kara, Ergenekon Soruşturmasını başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz'ün başında bulunduğu büroda görevli bulunuyor.

Ali Ağaoğlu ile ilgili soruşturmanın ise memur suçlarına bakan Savcı Mehmet Yüzgeç tarafından takip edileceği öğrenildi.