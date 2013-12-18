Piyasalarda operasyon depremi sürüyor

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen yolsuzluk operasyonunun etkisiyle borsa, 9 Eylül'den bu yana ilk kez 70 bin puanın altına inerek güne düşüşle başladı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi XU100 son 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. İstanbul ve Ankara'da dün başlayan yolsuzluk operasyonunun borsada yankısı sürüyor. Güne yüzde 2,58 düşüşle başlayan BIST 100 Endeksi 69 bin 113 puana geriledi. Endeks böylelikle 9 Eylül'den bu yana ilk kez 70 bin puanın altına inmiş oldu. Endeks saat 10.00 itibariyle yüzde 3'ün üzerinde kayıpla seyrediyor. Bankacılık endeksi XBANK ise yüzde 2,5 ekside. HALKBANK'ta düşüş sürüyor. Halkbank HALKB Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın gözaltına alındığı yönündeki haberlerle dün yüzde 10'un üzerinde düşen Halkbank hisselerinde kayıp bugün de sürüyor. Hisseler bugün de yüzde 5 kayıpla 13 lirada seyrediyor.

BIST 100 Endeksi ilk seansı yüzde 1,97 kayıpla 69 bin 549 puandan tamamladı. Endeks ilk seansa oranla yükselerek ikinci seansta 69. 665'e çıktı. Endeks saat 15:39 itibariyle 70.347 şeklinde seyrediyor.

