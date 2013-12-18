Görevden alınan 5 emniyet müdürünün yerine atamalar yapıldı

Yolsuzluk operasyonunun ardından İstanbul'da görevden alınan 5 emniyet müdürünün yerine yeni atamalar yapıldı. Görevden alınan emniyet müdürlerinin yerine gelen isimler ve görev yerleri şöyle:
Hakan Sıralı - Mali Şube Müdürü
Ömer Burak Aktaş - Organize Şube Müdürü
Yusuf Bengü - Asayiş Şube Müdürü
Aydın Yılmaz - Kaçakçılık Şube Müdürü
Serdar Ali Seçkin - Terör Şube
İki yeni savcı atandı
Öte yandan, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında iki yeni savcı daha atandı.
Yeni savcıların, "şüphelilerin mağdur olmaması" ve "ifadelerinin bir an önce alınması"