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Görevden alınan 5 emniyet müdürünün yerine atamalar yapıldı

Yolsuzluk operasyonunun ardından İstanbul'da görevden alınan 5 emniyet müdürünün yerine atanan yeni müdürler açıklandı

18 Aralık 2013 13:13

Yolsuzluk operasyonunun ardından İstanbul'da görevden alınan 5 emniyet müdürünün yerine yeni atamalar yapıldı. Görevden alınan emniyet müdürlerinin yerine gelen isimler ve görev yerleri şöyle:

Hakan Sıralı - Mali Şube Müdürü 

Ömer Burak Aktaş - Organize Şube Müdürü 

Yusuf Bengü - Asayiş Şube Müdürü 

Aydın Yılmaz - Kaçakçılık Şube Müdürü 

Serdar Ali Seçkin - Terör Şube

 

İki yeni savcı atandı

 

Öte yandan, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında iki yeni savcı daha atandı.

Yeni savcıların, "şüphelilerin mağdur olmaması" ve "ifadelerinin bir an önce alınması" 

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