İstanbul'da fırtına nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

T24 Haber Merkezi

İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yüz yüz eğitime yarın (30 Kasım 2021) ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

İstanbul'da bugün başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızı 130 kilometreye kadar çıkmıştı. Kentte çok sayıda çatı uçmuş, ağaçlar ve TIR'lar devrilmiş, vatandaşlar rüzgar nedeniyle zorluk yaşamışlardı. İstanbul'da yaşanan felakette 4 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı açıklandı. Meteoroloji'nin yarın da süreceğini söylediği fırtına nedeniyle İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

İstanbulluların hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamaması için yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personellerin de idari izinli sayılacağı da belirtildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00’e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."