10 ilde okullara lodos tatili

İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Düzce, Bartın'da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle 30 Kasım'da yüz yüze eğitimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın yurdun birçok bölümünde fırtına yaşamı olumsuz etkileyecek.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirtti.

TIKLAYIN | İstanbul'da fırtına nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şiddetli fırtına sebebiyle ilde yarın yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili hemşehrilerim ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Yalova

Yalova’da fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yalova'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" denildi.

Bursa

Bursa Valisi Yakup Canbolat, şiddetli lodos sebebiyle ilde 30 Kasım Salı günü eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu.

Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" dedi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da, etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, kentte bugün etkili olan olumsuz hava koşullarının yarın da devam edeceği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."

Balıkesir

Balıkesir genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak 30.11.2021 Salı günü bir gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bir gün izinli sayılacaktır” denildi.

Çanakkale

Çanakkale’de şiddetli lodos nedeniyle okullar tatil edilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Çanakkale’de dün akşam saatlerinde başlayan lodos fırtınası tüm gün devam ederken, feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yarın da fırtınanın devam edeceğini açıklaması üzerine Çanakkale Valiliği okulların 1 gün süreyle tatil edileceğini duyurdu.

Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen meteorolojik tahminler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım 2021 Salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler

ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planı'nda görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir” denildi.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, şiddetli fırtına sebebi ile ilde yarın yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını duyurdu.

Marmara ve Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos hayatı adeta felç etti. Düzce kent merkezinde ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, bazı binaların üzerindeki tenteler uçtu. Şiddetli fırtına sebebi ile İstanbul ve Kocaeli, Sakarya’dan sonra Düzce’de de yarın yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

Eğitime bir gün ara verileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Düzce Valisi Cevdet Atay, “Kıymetli hemşehrilerim Düzce'de hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” dedi.

Bartın

Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, meteorolojik ikaz düzeyinin turuncu seviyeye yükseldiği belirtildi. Fırtınanın şiddetini artırmasıyla yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojik ikaz düzeyi turuncu seviyeye yükseldi. Buna bağlı olarak hesaplanan fırtına hızının yükselmesi ve yağmurun neden olabileceği olumsuzluklara karşı Salı günü 1 gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."