T24 LogoT24 Logo

İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı

İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

29 Kasım 2021 18:01

113

İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı

213

İşte İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan fırtınadan kareler

313

İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı

413

İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı

513

İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı

613

İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı

713

İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı

813

İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı

913

İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı

1013

İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı

1113

İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı

1213

İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı

1313

İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı

fırtınalodosistanbul
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24