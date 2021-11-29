İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı
İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.
29 Kasım 2021 18:01
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İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı
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İşte İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan fırtınadan kareler
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İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı
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İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı
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İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı
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İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı
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İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı
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İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı
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İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı
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İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı
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İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı
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İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı
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İstanbul'da lodos evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı
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