İstanbul'da bir zanlı eşini ısıran köpeği başından silahla vurarak öldürdü

İstanbul Sarıyer'de bir kişi eşini diz kapağından ısıran köpeği silahla vurarak öldürdü. Eşini hastaneye götüren zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi Özgürlük Sokak'ta bulunan villanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Can Özula'ya ait olan Alman Kurdu cinsi "Nero" isimli köpek, sokaktan geçen Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı.

Köpeğin ısırdığı kadının yanına gelen eşi A.E, silahla köpeğe ateş etti. Başına isabet eden kurşunla köpek ölürken A.E., eşi E.A'yı çevredeki bir hastaneye götürdü. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemede bulundu.

Köpeğin bakıcısı ise polis ekiplerine ifade verirken gözyaşlarını tutamadı. A.E.'yi gözaltına alan polisin olay ilgili çalışması sürüyor.

TIKLAYIN | Bıçaklayarak yaraladığı köpeği, serbest kalınca öldürdü: 'Mahalledeki diğer köpekleri de öldüreceğini söyledi'

TIKLAYIN | Köpeğe tecavüz edip öldürmekle suçlanan Volkan Uzun tutuklandı

TIKLAYIN | Athena Gökhan'dan serbest bırakılan köpek tecavüzcüsüne sert tepki: Bunlar, halkın içinde asla rahat nefes almamalı

TIKLAYIN | Bahçedeki engelli kediyi silahla vurarak öldürdüler!