Köpeğe tecavüz edip öldürmekle suçlanan Volkan Uzun tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya'nın Küçükesat semtinde köpeğe tecavüz ederek öldürüldüğü iddiasıyla suçlanan ve 9 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Uzun'un tutuklandığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından bir köpeğe eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde yapılan paylaşımlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

22.07.2020 günü ilimiz Çankaya ilçesinde meydana gelen olayla ilgili 9 ayrı suç kaydı ve aranması olan şüpheli V.U. yakalanarak gözaltına alınmış, 23.07.2020 günü cezaevine teslim edilmiştir."

V.U'nun "köpeğe tecavüz ederek öldürdüğü" iddiası dün akşam sosyal medyada gündeme getirilmişti. V.U polis tarafından gözaltına alınarak Küçükesat Karakolu'na götürülmüş, pek çok hayvansever karakol önünde toplanarak tepki göstermişti. Bugün ise Uzun'un serbest bırakıldığı haberleri basında yer almıştı.

TIKLAYIN | Athena Gökhan'dan serbest bırakılan köpek tecavüzcüsüne sert tepki: Bunlar, halkın içinde asla rahat nefes almamalı