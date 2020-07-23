Athena Gökhan'dan serbest bırakılan köpek tecavüzcüsüne sert tepki: Bunlar, halkın içinde asla rahat nefes almamalı

Ankara’da sahibinin cenaze nedeniyle emanet ettiği köpeğe tecavüz ederek ölmesine neden olan Volkan Uzun'un serbest bırakılmasına bir tepki de Gökhan Özoğuz'dan geldi.



Athena grubunun solisti Özoğuz, "Bakın bu çocuk ve kadın katillerini ve tecavüzcülerini hiç unutmamalıyız. Bunlar, halkın içinde asla rahat nefes almamalıdır. Cezasını çekip yargının elinden kurtulsa da, asla halkın vicdanının şerrinden kurtulamamalıdır. Allah belalarını versin!" ifadelerini kullandı.

Ankara’da sahibinin cenaze nedeniyle emanet ettiği köpeğe tecavüz ederek ölmesine neden olan Volkan Uzun gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İsyan ettiren karara bir tepki de Gökhan Özoğuz'dan geldi. Özoğuz o karara şu sözlerle tepki gösterdi: