İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Tezcan hakkında resen soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Susurluk JİTEM davasında beraat kararlarını bozan hâkimleri hedef gösteren iktidara yakınlığıyla bilinen 'gazeteci' Fatih Tezcan hakkında resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hâkim M.H.Y’yı ve üye hâkimler A.S ve A.A’nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için ihbar hattı" şeklinde paylaşım yapan gazeteci Fatih Tezcan hakkında resen soruşturma başlattı. (İHA)

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