Fatih Tezcan: Daha düne kadar benim koruma polisim, Sedat Peker'in koruma polisi ile beraber bekliyordu

İktidara yakınlığıyla bilinen 'gazeteci' Fatih Tezcan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarının ardından gündeme gelen 'Sedat Peker'e verilen koruma polisleri' konusunda "Sedat Peker, düne kadar benim koruma polisim, onun koruma polisi ile beraber bekliyorlardı. Bir buçuk sene öncesine kadar. Kadıköy'deki iftar sofrasında benim koruma polisim onun koruma polisiyle beraberdi" dedi.

Tezcan, Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarının ardından yaşanan tartışmalarda kendisinin 'sessiz kaldığı' yönündeki eleştirilere yönelik olarak ise"Susuyorsak bir şey var. Demek ki durulması lazım, bir durum var. Sedat Peker pazarlık yapıyormuş da, ondan dolayı Fatih Tezcan susuyormuş... O kirli fantastik dünyanızı benim ismimle beraber aynı isme koymayın. Delikanlı bir insan sevdiği insanların birbirine girmesinden, kötü duruma düşmesinden rahatsızlık duyar" değerlendirmesini yaptı.

"Benim koruma polisimle Peker'in koruma polisi birlikte bekliyordu"

Ayrıca Sedat Peker'in iddia ettiği üzere gündemi meşgul eden, 'Sedat Peker'in koruma polislerinin süresinin Soylu tarafından uzatılması' konusunda konuşan Tezcan şunları söyledi:

"Sedat Peker, düne kadar benim koruma polisim, onun koruma polisi ile beraber bekliyorlardı. 1 buçuk sene öncesine kadar. Kadıköy'deki iftar sofrasında benim koruma polisim onun koruma polisiyle beraberdi. Sonradan suç işlemiş, ya olabilir, ki bir saat önce beraberlerdi. Suç işledi değil mi? Sedat Peker'in niye koruması vardı, ben anlatayım. Peker'in suçu sabit olmadan, cezaevine girmeden, CHKP-C, PKK tarafından tehdit edilen bir adamın korumasını nasıl alacaksınız? Alamazsınız ki."

"FETÖ'nün ismini koyan benim"

Tezcan, 'FETÖ'nün adının kendisi tarafından koyulduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Bu ülkede 'Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi Hazretleri' 5 kelimeyle anlatılırdı, elinizi vicdanınıza koyun, herkes çocuk mu ya? Hep 20 yaş mı izliyor bizi? 10 yıl önce Fethullah Gülen diyemezdin, ancak Fatih Tezcan tweet atıyordu bunu. Biz orada AK Parti cenahına şunu söyledik, 'muhterem' demeyin, 'hocaefendi' demeyin. Anlayanlar aldılar. FETÖ'nün ismini koyan benim. MGK'dan üç ay önce."

Tezcan'ın bu iddiası, 2013'te attığı bir tweeti akıllara getirdi. Söz konusu tweette Tezcan'ın, "Gülen'i günde 20 saat dinlerdim. Yemek yaparken bile kulaklıkta peygamber sevgisi anlatırdı... Yemek yaparken gözyaşlarım çorbama akardı..." ifadeleri yer alıyor.