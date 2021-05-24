Tarihi kararın "manidar" süreci: Susurluk-JİTEM kararından 12 gün önce bakanlık bilgi istemiş

1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin Susurluk-JİTEM davasında, aralarında Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin’in de bulunduğu 18 sanık hakkındaki beraat kararını bozan istinaf mahkemesinin kararı ne zaman tebliğ ettiği tartışma konusu oldu. 5 Nisan’da verilen karar, UYAP’taki mevcut kayıtlara göre 27 Nisan’da sisteme yüklendi. Ancak davanın tarafı avukatların büyük bölümü, Mayıs ayındaki kontrollerinde bile kararı göremediklerini söyledi. Sisteme göre 27 Nisan’da verilen karar, bazı avukatlara birkaç gün önce tebliğ edilmesiyle ortaya çıktı. Kararın öncelikli olarak iletildiği üç avukattan ikisinin cezaevinde olduğu anlaşıldı. 5 Nisan tarihli kararın verilmesinden 12 gün önce, Adalet Bakanlığı’nın Ankara Başsavcılığı kanalıyla, davanın akıbetini sorduğu da ortaya çıktı.

Susurluk-JİTEM davasındaki kararın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, 90’lı yıllarda işlenen cinayetlere yönelik itiraflarıyla çakışması, zamanlama konusunda tartışma yarattı. Karar, Peker’in açıklama yaptığı 23 Mayıs’ta verilmedi ancak kararın varlığından avukatlar 23 Mayıs’ta haberdar olabildi.

Alınan bilgiye göre, Bölge Adliye Mahkemesi’nin (istinaf) karar metnindeki ifadesine göre hüküm 5 Nisan’da verildi. Duruşmasız yapılan inceleme sonunda verilen kararın yazımı kayıtlara göre 22 gün sürdü. Karar, 27 Nisan’da sisteme yüklendi. Ancak karardaki ve UYAP’taki bu bilgilere rağmen avukatlar, kısa süre önce yaptıkları kontrollerde dahi UYAP’ta kararı göremediklerini belirtiyor. Buna göre ya sistemden kaynaklı sorunlardan dolayı avukatlar kararı göremedi ya da söylenen tarihte karar UYAP’a yüklenmedi ancak yüklendiği tarihte, 27 Nisan tarihinde yüklenmiş gibi gösterildi.

Önemli bir ayrıntı daha var. Karar, avukatlara birkaç gün önce tebliğ edilmesine rağmen hemen açığa çıkmadı. Bu tebliğ yapılan az sayıda avukattan ikisinin cezaevinde olmasından kaynaklandı. Dışarıdaki onlarca avukat yerine karar, cezaevindeki avukatlara öncelikli gönderildi. Bu yüzden de kararın varlığı ve içeriği, 23 Mayıs’ta açığa çıktı.

Bir diğer ayrıntı ise bakanlığın davaya ilgisi. Dosyadaki belgelere göre, Ankara Başsavcılığı, karardan 12 gün önce, 24 Mart 2021’de, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, istinaf mahkemesindeki dosyanın akıbetini sordu. Bu yazıdan 12 gün sonra 5 Nisan 2021’de ise istinaf mahkemesi, beraat kararlarını bozdu.

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