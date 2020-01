İstanbul Cazz Festivali, cazz dünyasının efsanelerini ağırlayacak

İstanbul bir kez daha caz müziğinin efsaneleriyle hareketlenecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda 1-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21. İstanbul Caz Festivali, bu yıl da cazın önde gelen isimlerinden güncel müziğin yıldızlarına birçok ismi İstanbul’un farklı mekanlarında ağırlayacak.

Festival programından sürpriz isimler belli olmaya başladı. 56 Platinum albüm ödüllü eşsiz sesiyle Katie Melua, Güney Afrikalı yaşayan efsane Hugh Masekela ve grubu, perküsyon ustası Manu Katché’nin Richard Bona ile oluşturduğu yıldızlar topluluğu, Chick Corea-Stanley Clarke düeti, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Brad Mehldau, Mark Guiliana ve Cécile McLorin Salvant festivalin bu ağırlayacağı isimlerden bazıları şöyle:

İpek sesli Katie Melua

Henüz 19 yaşındayken İngiltere listelerinde ilk ona giren iki albüme imza atan, besteci ve söz yazarı Katie Melua,

10 Temmuz akşamı Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nide olacak. 30 yaşındaki sanatçı 2006 yılında İngiltere ve Avrupa’nın en çok satan kadın sanatçısı olarak bir rekora imza attı. Türkiye’de de büyük hayran kitlesi bulunan Melua, ilk albümü “Call off the Search”ten bu yana çıkardığı 5 albümü ve son kaydı “Ketevan”a uzanan bir repertuarla ilk defa İstanbul’da bir konser verecek.

Chick Corea ve Stanley Clarke’tan Akustik Bir Konser

Festival cazın iki efsane ismini çok özel akustik bir projede bir araya getiriyor. 8 Temmuz Salı akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde, bas gitarda Stanley Clarke ile piyanoda Chick Corea, 1970’lerden günümüze birlikte ve solo kariyerlerinde yaptıkları bestelerini akustik olarak çalacak. Caz füzyon alanında yaptıkları yeniliklerle caz müziğinde yeni ufuklar açarak Grammy Ödülü de dahil sayısız ödülün sahibi olan ikilinin konseri, festivalin uzun süre unutulmayacaklarından biri olacak.

İstanbul Erkek Lisesi Bahçesi'nde 'Caz İçin Tuhaf Bir Yer'

Festivalin ilk defa bir konser mekanı olarak kullanacağı İstanbul Erkek Lisesi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek “Caz İçin Tuhaf Bir Yer” serisinin bu yılki konukları günümüzün en iyi caz piyanistlerinden biri kabul edilen Danilo Perez, Amerikalı bas üstadı John Patitucci ve Joni Mitchell, Marianne Faithfull gibi isimlerle çalışmış davulcu Brian Blade olacak. Aynı zamanda cazın yaşayan en büyük dehalarından Wayne Shorter’ın kurduğu quartet’in müzisyenleri olarak iki Grammy ödülünün de sahibi üçlü, “Children of the Light” ismiyle 4 Temmuz akşamı cazseverlere müziğe doyacakları bir gece yaşatacak. Üçlüden önce, dünyaca ünlü R&B, soul, hip hop, klasik müzik ve caz sanatçılarının albümlerinde müzisyen, prodüktör ve besteci olarak yer alan, Terence Blanchard’dan Maxwell’e birçok sanatçının, Grammy ödüllü liste başı albümlerinin arkasındaki isim Amerikalı basçı Derrick Hodge sahne alacak.

Manu Katché, Richard Bona, Stefano di Battista ve Eric Legnini ile Yıldızlar Geçidi

Perküsyonu ile büyüleyen Manu Katché, caz müziğinin yaşayan en iyi basçılarından Richard Bona, Avrupa caz sahnesinin önemli saksafoncusu Stefano di Battista ve yetenekli piyanist Eric Legnini, 7 Temmuz Pazartesi akşamı, Pirelli sponsorluğunda Santralİstanbul Kıyı Amfi’de aynı sahnede buluşuyor.Bu proje kapsamında ilk defa bir araya gelen cazın dört yıldız ismi İstanbullu izleyiciyi büyüleyecek.

Güney Afrikalı Yaşayan Efsane Hugh Masekela ve Ekibi

Yaşayan efsane Hugh Masekela, geçen sene UNESCO’nun ev sahipliğinde Aya İrini Müzesi’ndeki “Uluslararası Caz Günü” konserinin ardından bu yıl kendi ekibiyle yeniden İstanbul’da. Dünyanın dört bir yanında konserler veren, albümleri milyonlar satan ve Grazing in the Grass ve “Nelson Mandela’yı Serbest Bırakın” hareketinin resmi şarkısı kabul edilen Bring Him Back Home gibi birçok başarılı şarkıya imza atan iki Grammy ödüllü trompet ustası Hugh Masekela ve ekibi, 14 Temmuz Pazartesi akşamı DHL sponsorluğunda Ortaköy Feriye Restaurant’ta bir konser verecek. Bob Marley’den Paul Simon’a, Fela Kuti’den Antonio Carlos Jobim’e birçok yıldız müzisyenle aynı sahneyi paylaşan efsane isim Masekela’nın kendi orijinal ekibiyle sahne alacağı gece kuşkusuz festivalin en hareketli gecelerinden biri olacak.

'MEHLIANA': Brad Mehldau ve Mark Guiliana

“1960’lardan bu yana gelmiş geçmiş en yaratıcı caz piyanisti” lakaplı Brad Mehldau ile Phronesis, Dhafer Youssef, Gretchen Parlato gibi isimlerle çalışan davulcu Mark Guiliana, 2011 yılında başlattıkları “Mehliana” projeleri ile festivalin konukları arasında. 8 Temmuz’da Haliç Kongre Merkezi’nde sahne alacak ikili, 2014 Şubat ayında çıkan ve müzikseverleri oldukça heyecanlandıran son albümleri “Taming the Dragon”’ın turnesi kapsamında, caz ve elektronik müziği yenilikçi bir şekilde harmanladıkları bestelerini İstanbullu izleyiciye sunacak. Aynı gece, Clarke ve Chick Corea’nın konseri de 21.30’da Haliç Kongre Merkezi’nde olacak.

Efsane caz şarkıcılarının günümüzdeki mirasçısı Cécile McLorin Salvant

Billy Holiday, Ella Fitzgerald gibi isimlerle kıyaslanan 25 yaşındaki genç yetenek Cécile McLorin Salvant

11 Temmuz akşamı Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin etkileyici mekanında İstanbullu izleyicilerle buluşacak. 2010 yılında Thelonious Monk Enstitüsü’nün düzenlediği vokal caz yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Cécile McLorin Salvant ilk albümü “Cécile”’i 2010 yılında çıkadı, 2013 yılında çıkan son albümü “WomanChild” En İyi Caz Vokal Albümü dalında Grammy’ye aday oldu.