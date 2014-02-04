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Kültür-Sanat

İstanbul Film Festivali yarışma jürisi başkanı belli oldu

İstanbul Film Festivali’nin Altın Lale Ulusal Yarışması jüri başkanlığını ünlü yönetmen Derviş Zaim üstlenecek

04 Şubat 2014 20:55

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 5-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 33. İstanbul Film Festivali’nin Altın Lale Ulusal Yarışması jüri başkanlığını ünlü yönetmen Derviş Zaim üstlenecek.
 
Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi lisansı ve ardından İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde Kültürel Çalışmalar dalında yüksek lisans öğrenimi gören Derviş Zaim, 1997 yılında çektiği ilk filmi ‘Tabutta Rövaşata’ ile 16. İstanbul Film Festivali de dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında birçok ödül kazandı. Zaim, sinema kariyerine ‘Filler ve Çimen’ (2000), ‘Çamur’ (2003), ‘Cenneti Beklerken’ (2006), ‘Nokta’ (2008), ‘Gölgeler ve Suretler’ (2011) ve ‘Devir’ (2012) filmleriyle devam etti. ‘Nokta’ ile 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü ve ‘Devir’ filmiyle 32. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma Jüri Özel Ödülü sahibi oldu. 1992 yılında yayımlanan ‘Ares Harikalar Diyarında’ adlı bir romanı da bulunan Zaim, halen üniversitelerde sinema dersleri vermektedir.
 
Derviş Zaim başkanlığındaki Ulusal Yarışma Jürisi festivalde En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.

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