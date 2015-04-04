İstanbul Barosu ile Başsavcılık, Çağlayan’da avukatların aranmasıyla ilgili görüşecek

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda çevik kuvvetin avukatlara yönelik müdahalesine maruz kalan İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Baro Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Kocasakal, "Başsavcılık ile sorunun köklü çözümü için pazartesi öğleden sonra bir görüşme yapılacaktır" dedi.

Adliyenin C kapısı önünde kameraların karşısına geçen Ümit Kocasakal, yaşananların dünya adliye tarihinde ilk olduğunu belirtti. Avukatların adliye girişinde uğradığı fiziki müdahale ve hakaretlerin yoğun bir şekilde kendisine bildirilmesi üzerine, okulda verdiği dersi yarıda bırakarak geldiğini anlatan Kocasakal, "Buraya geldiğimde, Çevik Kuvvet’in elinde kalkanlarla Baro Başkanı olarak ben ve yönetim kurulu üyelerimize fiziken müdahalede bulunduğu gerçeğini size aktarıyorum" dedi.

Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine bunu yapmaya cesaret edenlerin, avukatlara ve vatandaşlara neler yapabileceğini tahmin etmenin zor olmadığını söyleyen Kocasakal, avukatların da polis şiddetine maruz kaldığına şahitlik ettiğini söyledi.

Adliyede yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü ifade ederek, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’a bir kez daha rahmet dileyen Kocasakal, "Bu sebeple, baromuzun göstermiş olduğu hassas tavrı başkalarından da beklemek hakkımızdır. Bu olayın oluşunda avukatların, avukatlığın hiçbir rolü yoktur. Güvenlik zafiyeti, avukatların bu adliyeye girmesine indirgenemez" dedi.

Avukatların adliyeye "çipli kartlarla" giriş yaptığını belirten Kocasakal, kartların okutulması halinde tüm bilgilerin görüntülendiğini vurguladı.

‘Sorunun köklü çözümü için…’

Hakime ve savcıya yapılamayan bir muamelenin avukata yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Ümit Kocasakal, "Avukatı suçlu gibi gören, olağan şüpheli gibi gören bir zihniyet ikliminde bu sorun çözülemez" dedi.

Olaydan hemen sonra Başsavcılık ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kocasakal, "Sorunun köklü çözümü için Pazartesi öğleden sonra bir görüşme yapılacaktır. Kendilerine meslek onurumuzu ve diğer hususları hatırlattık. Bu sorun köklü çözülene kadar da gerekli tedbirleri almalarını talep ettik. Bunun böyle gelişeceğini umuyoruz" dedi.